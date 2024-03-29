С последним обновлением OPPO Find X7 Ultra усиливает свои позиции в области камер

OPPO Find X7 Ultra получил обновление 14.0.1.501, которое предлагает новые интересные функции камеры. Главной из них, несомненно, является формат RAW MAX с разрешением 50 МП. Популярный среди любителей фотографии, этот формат сохраняет исходные, необработанные данные изображения с матрицы камеры. Это обеспечивает беспрецедентную гибкость при постобработке, позволяя вносить коррективы в цветовой баланс, экспозицию и многое другое.

Но это еще не все. В обновлении также усовершенствован алгоритм повышения резкости при длительном фокусе с 10 до 13,2 раз и добавлена поддержка записи видео 4K 60 FPS Dolby Vision с полным диапазоном фокусировки с четырех камер. "Эти функции являются первыми в отрасли", - сказал @SourDigital, директор по продуктам OPPO. Ниже приведены примечания к обновлению:

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