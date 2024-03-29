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OPPO Find X7 Ultra получил обновление 14.0.1.501, которое предлагает новые интересные функции камеры. Главной из них, несомненно, является формат RAW MAX с разрешением 50 МП. Популярный среди любителей фотографии, этот формат сохраняет исходные, необработанные данные изображения с матрицы камеры. Это обеспечивает беспрецедентную гибкость при постобработке, позволяя вносить коррективы в цветовой баланс, экспозицию и многое другое.
Но это еще не все. В обновлении также усовершенствован алгоритм повышения резкости при длительном фокусе с 10 до 13,2 раз и добавлена поддержка записи видео 4K 60 FPS Dolby Vision с полным диапазоном фокусировки с четырех камер. "Эти функции являются первыми в отрасли", - сказал @SourDigital, директор по продуктам OPPO. Ниже приведены примечания к обновлению:
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- Основной режим теперь поддерживает 50MP RAWMAX (поддерживает фокусные расстояния: 0.6X, 1X, 3X, 6x), обеспечивая более высокое разрешение и более широкий динамический диапазон, и уже сертифицирован Adobe Raw.
- В камере реализован алгоритм повышения резкости при длинном фокусе 10x-13.2x (алгоритм QBC), значительно улучшающий резкость во всем диапазоне фокусных расстояний.
- Режим видеосъемки с задней панели теперь поддерживает запись Dolby Vision с четырех камер с полным фокусным расстоянием 4K 60 кадров в секунду и обеспечивает большую свободу в изменении фокусного расстояния для упрощения рендеринга.
- Оптимизированная плавность и согласованность при переключении объективов в режиме видеосъемки обеспечивает более плавный переход от одного зума к другому.
- В режиме групповой фотосъемки улучшено распознавание объектов и точность определения текстуры лица, что повышает удобство групповой фотосъемки.
- Улучшена задержка срабатывания затвора в режиме движения, что обеспечивает более разумное время экспозиции и более быстрый отклик при непрерывной съемке, повышая успешность съемки движущихся сцен.