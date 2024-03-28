Выглядит очень хорошо, хотя пока это ограниченный тест.

Поспешив состязаться во времени и форме, Google представила Gemini в декабре 2023 года, объявив о предполагаемой реструктуризации и объединении своих команд ИИ в рамках DeepMind, экспертной компании в этой области, которую гигант из Маунтин-Вью купил в 2014 году и которая до сих пор не была полностью использована. Собственно, именно отсюда родом Мустафа Сулайем, основатель DeepMind и новый сотрудник Microsoft AI.

Правда в том, что Gemini - это очень мощный мультимодальный ИИ, и он наверняка будет питать многие сервисы и функции Google из бэкэнда, хотя пока мы не видели, чтобы калифорнийцы представили напрямую связанные с ним коммерческие приложения, которые были бы слишком интересны и непосредственно выделяли Gemini, возможно, потому, что им нужно время, чтобы адаптировать его работу и предложить нам более полные ИИ-сервисы.

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В любом случае, ситуация, похоже, постепенно меняется, поскольку Google пытается заставить Gemini набрать вес и начнет с интеграции его непосредственно в приложение Google Messages для Android в виде интеллектуального чатбота, с которым мы сможем общаться в разговорной форме и очень легко.

Проблема в том, что пока это довольно ограниченное бета-тестирование, так как разговорный искусственный интеллект будет доступен только на английском и французском языках, в данном случае только в Канаде, для пользователей старше 18 лет, у которых есть личный аккаунт Google без активированной Family Link.

Кроме того, он совместим только с некоторыми телефонами, причем Google указывает на возможность работы на Pixel 6 или более поздних моделях, Google Pixel Fold, Samsung Galaxy S22 или более поздних моделях, а также на последних моделях Galaxy Z Flip5 и Z Fold5.

Условий много, но если вы их выполните, то получите доступ к чату с Gemini так же просто, как открыть отправку сообщений в приложении, заглянуть в список контактов и активировать контакт "Gemini", который появляется вместе со значком звезды, который в итоге является логотипом Gemini, и сообщением "Пишите, планируйте, учитесь и многое другое с Google AI".

Войдя в беседу, мы можем общаться с Gemini так же, как и с любым другим человеком в WhatsApp, Telegram или другой службе обмена мгновенными сообщениями. Более того, вы даже можете загружать изображения, чтобы он их анализировал, поскольку ИИ мультимодален.

Единственное, что пока нельзя делать с Gemini в этой бета-версии, - это использовать голос, поскольку голосовые сообщения пока фактически отключены. Кроме того, нельзя вызывать Gemini в других беседах или группах, и, наконец, мы узнали, что общение с чатботом не шифруется в сквозном режиме, предположительно для извлечения ценных данных для дальнейшего обучения этого ИИ на основе модели Google Gemini 1.0 Pro LLM.