Версия One UI 6.1 вызывает небольшие волнения среди пользователей не из-за возможностей искусственного интеллекта, а потому что Samsung прислушалась к ним и вернула жизненно важную функцию.

Вчера стало известно, что обновление One UI 6.1 начинает распространяться на топовые смартфоны компании, а вместе с ним приходят и функции искусственного интеллекта, на которые Samsung делает большую ставку в своем семействе Galaxy s24. Однако, несмотря на повальное увлечение искусственным интеллектом, сейчас внимание привлекает не это.

Согласно информации от Android Police, в One UI 6.1 вернулась жизненно важная функция измерения времени автономной работы устройств Samsung, после того как пользователи пожаловались на ее исчезновение с появлением One UI 6 в прошлом году. И Samsung поступила мудро, вернув ее.

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источникС появлением One UI 6.1 Samsung вернула статистику заряда батареи с момента последней зарядки. Когда она убрала эту функцию в One UI 6, стало гораздо сложнее предсказать, как долго телефон продержится без подзарядки, поскольку она показывала статистику использования батареи только за последние 24 часа.

Возвращение этой функции было обнаружено информатором Таруном Ватсом, который поспешил поделиться своей находкой на сайте X (бывший Twitter). Оно появилось в последней версии Device Care, одного из фирменных приложений Samsung.