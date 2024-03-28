Компания Intel разослала обновления, добавляющие 2 новых идентификатора PCI-устройств для чипов серии Alchemist.

Intel, видимо, готовит как минимум 2 новые видеокарты семейства Arc. Однако эти модели не предназначены для использования в ноутбуках или обычных настольных ПК. Новые GPU будут относиться к серии Embedded.

Intel Arc Embedded

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Компания Intel разослала обновления, добавляющие 2 новых идентификатора PCI-устройств для чипов серии Alchemist. Эти патчи были добавлены в графические драйверы для Linux. Новые идентификаторы - 0x56BE и 0x56BF. Как сообщает Phoronix, первый, 0x56BE, относится к видеокарте Arc A750E. Второй, 0x56BF, напротив, является идентификатором Arc A580E. Суффикс E здесь говорит о том, что обе модели относятся к серии Embedded. На практике это означает, что эти карты вряд ли найдут применение в стандартных ПК, таких как потребительские ноутбуки или ПК. Новые графические процессоры Intel, если они появятся, скорее всего, будут использоваться в устройствах, предназначенных для выполнения конкретных задач. Например, для работы с большими экранами.

На данный момент, к сожалению, мы еще не знаем, какими техническими характеристиками будут обладать Arc A750E и Arc A580E. В связи с применением, с технической стороны они могут быть более похожи на мобильные чипы линейки Arc. При меньшем энергопотреблении такой GPU гораздо проще заключить в небольшой корпус и снабдить его достаточной системой охлаждения. Таким образом, остается только дождаться официального представления этих моделей. Тогда мы и увидим их спецификации.

Графические процессоры Intel нового поколения

Что касается игровых видеокарт, то следующим значительным обновлением предложений Intel станет появление серии Battlemage. По слухам, это поколение будет выпущено в конце этого года. Intel готовит два варианта под названием Xe2-HPG и Xe2-LPG. Именно первый станет основой для выделенных видеокарт. Второй, напротив, станет основой для интегрированных процессорных чипов.