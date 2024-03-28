Одна из самых популярных игр для мобильных, ПК и консолей получила новую версию.

Популярность игр miHoYo не вызывает сомнений. Genshin Impact - одна из самых скачиваемых игр в магазинах приложений для Android и iOS за все время, настолько, что OnePlus выпустила телефон, вдохновленный одним из ее персонажей, в качестве специального издания. Однако эта игра - не единственная, которая пользуется столь широким признанием.

В данном случае мы поговорим о Honkai: Star Rail, пошаговой ролевой игре, которая также достигла вершин магазинов мобильных приложений и, как сообщает TouchArcade, только что получила версию 2.1, известную как Into the Yawning Chasm. Патч выходит одновременно для Android, iOS, ПК и PS5.

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Все, что мы знаем о новой версии Honkai: Star Rail

Новое обновление игры, получившее название Into the Yawning Chasm, уже доступно для всех платформ, поддерживающих эту игру. В нем появились новые персонажи, такие как Ахерон, новый сюжетный контент, события и многое другое. В дополнение к Ахерону добавлена поддержка новых персонажей - Авентурина и Галлахера. Также есть два вернувшихся персонажа: Луоха и Цзинлю.

В миссии, рассказывающие основную историю игры, добавлен новый персонаж под названием Penacony - " The Devil in Velvet". Кроме того, было выпущено несколько трейлеров, один из которых вы можете посмотреть ниже:

Напомним, что Honkai: Star Rail работает по модели freemium, то есть скачать и получить доступ к игре можно бесплатно, но чтобы ускорить рост персонажа или получить доступ к косметическим модификациям, придется порыться в кармане.