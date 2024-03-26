За годы своего существования компания Samsung выпустила множество серий смартфонов. Одна из них, бренд Galaxy C, спустя семь лет возвращается с моделью Galaxy C55.

Компания предлагает пользователям слегка модифицированные и более доступные аналоги серии Galaxy A в сериях Galaxy M и F. Но, похоже, Samsung хочет еще больше расширить ассортимент своей продукции с помощью Galaxy C55.

Несмотря на то, что серия Galaxy C не появлялась в ассортименте Samsung уже семь лет, утверждается, что бренд вернется с Galaxy C55. Смартфон уже появился в Google Play Console и в общих чертах похож на Galaxy M55/F55. По слухам, телефон будет эксклюзивом для китайского рынка, а вот выйдет ли устройство на глобальных рынках, пока неясно.

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Что касается технических характеристик, то Galaxy C55 будет оснащен дисплеем Full HD (1080 x 2400 пикселей) с плотностью экрана 450 DPI, операционной системой Android 14 и 8 ГБ RAM. Он также будет оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 1. Это тот же чип, который упоминался для Galaxy M55 и F55. Snapdragon 7 Gen 1 был выпущен два года назад и был нацелен на средний сегмент. Сегодня этот процессор не вызовет проблем в повседневном использовании, но можно ожидать, что в современных играх ему придется нелегко.

В остальном подробностей о Galaxy C55 не так чтобы много. Появление телефона на Google Play Console говорит о том, что запуск не за горами. Кроме того, ожидается, что Samsung вскоре анонсирует Galaxy M55 и Galaxy F55 для глобального рынка.