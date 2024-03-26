Новая операционная система компании также выйдет на большие экраны.

Китайский производитель начал свой путь в 2011 году, выпустив первый смартфон, но с тех пор он расширил свой ассортимент, предлагая практически все, и большую часть его бизнеса составляют умные телевизоры.

В настоящее время Xiaomi является третьим по величине продавцом телевизоров в мире, занимая 13,1% мирового рынка, уступая только Samsung и LG. Компания только что запустила новую серию Xiaomi TV S Mini LED, состоящую из трех моделей с диагональю 55, 65 и 75 дюймов, последняя из которых является главной жемчужиной.

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Несмотря на то, что все они имеют одинаковые основные характеристики, впечатляющий размер Xiaomi TV S75 выделяет его среди остальных: разрешение 4K, частота обновления до 144 Гц и максимальная яркость 1 200 нит, что гарантирует идеальный просмотр. Более того, эта модель также оснащена двумя портами HDMI 2.1.

Эти новые телевизоры предлагают высокое качество изображения благодаря Dolby Vision и всем преимуществам OLED-дисплеев, благодаря которым панели обладают глубоким черным цветом и более точными цветами. Кроме того, они работают под управлением новой операционной системы Xiaomi: HyperOS, которая дебютировала с новыми флагманами бренда, Xiaomi 14.

Что касается звука, который очень важен для полного удовлетворения пользователя, то производитель стремится обеспечить наилучшее качество аудио. По данным Gizmochina, они объединили 25-ваттную стереофоническую систему с Dolby Atmos, создав кинематографическую атмосферу на другом уровне.

Xiaomi TV S Mini LED: цена и наличие

В настоящее время новая серия LED-телевизоров Xiaomi TV S Mini уже доступна в Китае, но в ближайшее время ожидается выход на другие рынки, где компания также присутствует. Вот розничные цены, которые варьируются в зависимости от размера: