Жалобы пользователей телефонов серии Samsung Galaxy S24 не заканчиваются. На этот раз пользователи топовой модели серии утверждают, что от S-Pen исходит неприятный запах.

Пользователи Samsung Galaxy S24 Ultra утверждают, что перо S Pen пахнет горелым пластиком. Так чем же вызван странный запах S-Pen, нормально ли это?

Модератор на форуме Samsung Community прояснил ситуацию: хранилище S-Pen находится рядом с внутренними компонентами смартфона, которые в процессе использования выделяют тепло. В результате пластик пера нагревается и выделяет необычный, но не вредный запах. Тем, кто интересуется, что это за запах, говорят, что он похож на запах, исходящий от сидений и пластиковых деталей автомобиля, который долгое время находился на солнце. По словам модератора, это нормальная ситуация, и она исчезает, когда устройство остывает.

реклама

На самом деле, эта проблема появилась еще в Galaxy S22 Ultra, а не только в S24 Ultra. Если вы заметили запах гари, исходящий от S-Pen, это нормально, и вы не одиноки.