Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
"Блокнот" Microsoft вскоре получит проверку орфографии
Компания впервые запускает проверку правописания для инсайдеров Windows 11.

реклама

Microsoft выпустила обновление для бета-тестеров Windows 11, которое вводит проверку правописания в текстовый редактор "Блокнот". Это позволит программе выделить неправильно написанные слова в режиме реального времени и предложить исправления.

Компания также вводит автокоррекцию для исправления распространенных ошибок. Впервые "Блокнот" будет иметь встроенную проверку орфографии, хотя данный редактор был включен во все версии Windows с 1985 года. Предполагается, что Microsoft ранее не включала эту функцию, чтобы убедить пользователей покупать программное обеспечение Office.

реклама

Новая функция проверки орфографии будет предлагать рекомендации, а пользователи смогут игнорировать определенные слова или добавлять их в словарь. Проверка орфографии будет автоматически включена для некоторых файлов, но отключена для других, связанных с компьютерным кодированием. Настройки проверки могут быть изменены в приложении "Блокнот".

Пока Microsoft не объявила о точной дате выпуска функции в стабильной версии Windows 11. Однако наличие бета-версии указывает, что релиз основной версии может быть близким.

#microsoft #windows 11 #блокнот
+
Написать комментарий (0)
Microsoft внедряет проверку орфографии в «Блокнот» Windows 11
Блокнот в Windows 11 получил давно ожидаемую функцию проверки орфографии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
12
Индия участвует в подводной гонке за добычу самого ценного в мире аккумуляторного металла
+
Самолет AC-130J Ghostrider не получит лазерное оружие из-за технических проблем
1
Пока Европа вводит ограничения на ввоз зерна из Украины, РФ заняла первое место по экспорту пшеницы
+
Хороший суперфлагман Xiaomi 14 Ultra
2
В Индии смогли создать свой танковый двигатель, эквивалетный по мощности двигателю "Арматы"
2
Army Recognitnion: На Украине замечен истребитель МиГ-29 с французской авиабомбой Hammer
1
Интерактивная карта Flightradar24 показывает, где в данный момент происходят помехи GPS
4
Bloomberg: хуситы пообещали не наносить удары по российским и китайским судам
+
Технологический прорыв в области OLED обещает навсегда устранить выгорание
+
Подводная лодка ВМС Великобритании HMS Vengeance установила новый рекорд пребывания под водой
+
Forbes: Украина извлечёт выгоду из F-16, но потеряет самолёты в первые недели использования
1
Китай разрабатывает ядерный двигатель, который доставит космический корабль на Марс в короткие сроки
1
Ryzen 7 5800X3D vs Core i5-14400F – почему процессор Intel лучше для нового ПК, а AMD для апгрейда
7
Характеристики Samsung Galaxy S24 с искусственным интеллектом
1
Huawei выпустила обновление HarmonyOS для умных часов WATCH GT 3
+
США готовят новые санкции против связанных с Huawei китайских технологических компаний
2
Эксперт The National Interest высоко оценил боевые возможности российской САУ "Мста-С"
+
Функции Galaxy AI могут появиться в Samsung Galaxy S22
3
Reuters: ООН приняла первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту
+

Популярные статьи

Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
14
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
33
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
17
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
31
Китай представил новый кластерный дрон для групповых атак
+
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
15
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
6
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)
4
Японцы не желают видеть американских военных в своих портах и на аэродромах
6
Генно-отредактированную свиную почку впервые пересадили человеку
3

Сейчас обсуждают

andruhsss
17:29
Кому сложно работать дрелью и напильником а корпус очень старый могу посоветовать поставить на вдув в отсеки (заглушки вынуть) производительный 140мм вентилятор. Да с аэродинамической точки зрения не ...
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Eaeц
17:25
Вот такая несправедливость.
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
Александр Пунга
17:24
Ну и можно взломанную пс4, если нужны экзы, которые еще не вышли на пк. Тлоу 2(если он вообще кому-то нужен), gow ragnarok, цусима(сомнительно, выйдет в мае), bloodborne, uncharted 1-3(тоже сомнительн...
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
Eaeц
17:23
Я для этой цели всегда носил и ношу "изделиe №1".
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
Александр Пунга
17:20
Их нет, потому что взломали довольно ранние прошивки. Найти такие на продажу проблематично и стоят они как крыло от боинга. Плюс скорее всего найти можно только на забугорных площадках, типа ebay
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
REY_B_
17:14
Современный радар стоит половину нового самолёта. Так что большая часть из этих "3100" вряд ли что современны.
Новый вариант истребителя F-16 впервые доставлен заказчику
Света Конфета
17:12
У меня только когда я в Ферму играю 140, во все остальные, там типа Киберпанка или Алан Вейка 2, моя 4090 не вывозит даже 120 fps. Поэтому только Ферма, Bloons 5, Sims 4, Шарики. Остальное она не тяне...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)
DIDEI
17:08
Всем обладателям АМ4 приготовиться)))
Nvidia начнёт устанавливать субфлагманские чипы в среднебюджетных видеокартах
Eaeц
16:58
Жопстак
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
baran
16:57
Я с такой же целью плоскогубцы в кармане носил. Спросят - "у тя плоскогубцев не будет?", а я скажу - "Будет!"
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем