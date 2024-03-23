Компания впервые запускает проверку правописания для инсайдеров Windows 11.

Microsoft выпустила обновление для бета-тестеров Windows 11, которое вводит проверку правописания в текстовый редактор "Блокнот". Это позволит программе выделить неправильно написанные слова в режиме реального времени и предложить исправления.

Компания также вводит автокоррекцию для исправления распространенных ошибок. Впервые "Блокнот" будет иметь встроенную проверку орфографии, хотя данный редактор был включен во все версии Windows с 1985 года. Предполагается, что Microsoft ранее не включала эту функцию, чтобы убедить пользователей покупать программное обеспечение Office.

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Новая функция проверки орфографии будет предлагать рекомендации, а пользователи смогут игнорировать определенные слова или добавлять их в словарь. Проверка орфографии будет автоматически включена для некоторых файлов, но отключена для других, связанных с компьютерным кодированием. Настройки проверки могут быть изменены в приложении "Блокнот".

Пока Microsoft не объявила о точной дате выпуска функции в стабильной версии Windows 11. Однако наличие бета-версии указывает, что релиз основной версии может быть близким.