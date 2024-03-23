Модель умных часов Kospet Tank T3 Ultra успешно прошла 15 различных тестов на выносливость и оснащена такими функциями, как двухдиапазонный GPS, альтиметр, вызов по Bluetooth.

Ориентированная на выносливость серия Tank бренда Kospet, имеющего значительную аудиторию, обновилась. Модель Kospet Tank T3 Ultra, как следует из названия, делает упор на прочность корпуса.

Модель Kospet Tank T3 Ultra оснащена 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 3, а смарт-часы прошли 15 различных тестов на выносливость по сертификату MIL-STD-810H.

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Смарт-часы, которые измеряют дневной и ночной сон, также поддерживают звонки по Bluetooth. В дополнение к стандартным измерениям жизненного цикла есть альтиметр и компас. Часы могут работать 5 дней при постоянно включенном дисплее, 15 дней при стандартном использовании и до 30 дней при энергосбережении. При включении двухдиапазонного GPS это время становится еще меньше.

Стоимость модели Kospet Tank T3 Ultra, которая содержит более 500 тем, составляет 120 долларов.