Рабочий украл устройства и продал их на сайте, торгующем подержанными товарами.

Курьер UPS был арестован за кражу около 866 устройств Apple общей стоимостью более 1,3 млн долл. Кражи были совершены в период с июля 2023 года по январь 2024 года, и за это время он успел завладеть устройствами, а затем продать их на пиринговой платформе.

Как сообщает Global News, обвиняемый - гражданин Канады по имени Орвилл Мартирес Белтрано, который работал местным супервайзером по сортировке на одном из логистических складов UPS на Кинг-Эдвард-стрит.

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На предприятии он трудился с 2013 года, а в начале этого года покинул свой пост, когда компания обнаружила его действия.

22 января он был арестован полицией в Виннипеге (Канада) и обвинен в краже на сумму свыше 5 000 долл. и хранении имущества, добытого незаконным путем. Днем позже полиция обыскала его дом и машину и обнаружила 9 000 долл. наличными, а также компьютер Mac, ювелирные украшения стоимостью более 9 000 долл. и другое имущество, которое, как признался сам обвиняемый на допросе, было получено от продажи краденой продукции Apple.

Обвиняемый якобы украл продукцию Apple со склада, а затем выставил ее на продажу на канадской пиринговой платформе Kijiji, где ему удалось выручить более 232 000 долл. В иске также указывается, что на деньги от продажи он купил дом стоимостью более 600 000 долл. и погасил долг за свой автомобиль Audi стоимостью 60 000 долл. Теперь судью просят разрешить арестовать дом, 9000 долл., автомобиль и все деньги на банковских счетах ответчика.