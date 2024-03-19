Компания MSI, известная своим игровым оборудованием и аппаратурой, недавно анонсировала монитор MAG 27CQ6F, предназначенный для геймеров. MSI MAG 27CQ6F предлагает 2K 180 Гц на 27-дюймовом экране.

Компания MSI недавно обновила свой официальный сайт и анонсировала новый игровой монитор. Несмотря на то, что новый монитор, анонсированный как MSI MAG 27CQ6F, указан на сайте, информации о дате выхода и цене пока нет. Тем не менее, MSI MAG 27CQ6F обладает практически всем, что геймеры могут пожелать от современного монитора.

MSI MAG 27CQ6F - это 27-дюймовый игровой монитор с панелью Rapid VA. Время отклика используемой VA-панели составляет 0,5 мс, однако такая высокая скорость отклика в сочетании с переменной частотой обновления 48-180 Гц обеспечивает конкурентное преимущество в динамичных играх. Кроме того, панель имеет яркость 300 нит. MAG 27CQ6F также оснащен функцией Adaptive Sync, которая делает игровой процесс еще более плавным. Подобно Nvidia G-Sync и AMD FreeSync, эта технология синхронизирует частоту обновления с графическим процессором для устранения заиканий и разрывов.

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Что касается разрешения, то VA-панель MAG 27CQ6F поддерживает разрешение до 2560 x 1440 пикселей. MSI также интегрировала в монитор технологию Anti-Flicker, которая призвана обеспечить комфортный просмотр благодаря снижению частоты мерцания. Кроме того, продукт имеет сертификат TÜV Rheinland, подтверждающий низкий уровень синего света для снижения нагрузки на глаза.

Монитор MSI MAG 27CQ6F имеет цветовой охват 105% sRGB. Монитор также оснащен некоторыми специфическими функциями, ориентированными на игры, такими как Smart Crosshair для помощи при наведении на цель, Optix Scope и AI Vision для улучшения изображения в темных областях. Среди других особенностей MSI MAG 27CQ6F - один порт DisplayPort 1.4 и два порта HDMI 2.0b, кривизна 1500R и специальный консольный режим для консольных геймеров.