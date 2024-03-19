Китайский производитель беспилотников EHang Holdings начал коммерческие продажи своей модели летающего такси EH216-S на торговой онлайн-площадке Taobao. Каковы цена и характеристики транспортного средства типа eVTOL?

Китайский производитель беспилотников EHang Holdings начал коммерческие продажи летающего такси модели EH216-S на торговой онлайн-площадке Taobao. Стоимость летательного аппарата типа eVTOL (вертикальная посадка и взлет) установлена на уровне $333 тысяч.

Компания EHang, разрабатывающая автономные самолеты и пассажирские транспортные средства, в октябре получила одобрительный сертификат от Управления гражданской авиации Китая (CAAC) на модель летающего такси EH216-S. Благодаря этому решению CAAC Китай стал первой страной, одобрившей автономные летающие такси. Позже компания подписала соглашения с администрациями городов Гуанчжоу и Хэфэй на выполнение туристических рейсов.

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фото: nypost.com

Компания EHang впервые представила свои летающие такси еще в 2021 году. EH216-S, который является электрическим и может выполнять вертикальный взлет и посадку, может перевозить двух пассажиров. Предельная нагрузка на пассажира/груз автомобиля, который может разогнаться до 130 км/ч в час и лететь 25 минут, составляет около 225-270 килограммов. Благодаря 16 двигателям и 16 пропеллерам, самолет может достичь дальности полета 35 км на одной зарядке. Автономный самолет, совершивший к настоящему времени более 40 тысяч безопасных полетов, также может безопасно приземлиться в случае отказа одного или нескольких пропеллеров.