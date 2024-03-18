Компания Qualcomm официально представила Snapdragon 8s Gen 3, о котором в последнее время ходят слухи. Что же предложит платформа, которая будет соперничать с флагманскими процессорами?

Компания Qualcomm, один из успешных игроков на рынке мобильных процессоров, представила сегодня чипсет Snapdragon 8s Gen 3. Новый представитель серии Snapdragon 8s станет более дешевой альтернативой флагманским процессорам. Вот особенности Snapdragon 8s Gen 3: 4-нм техпроцесс, поддержка производительного искусственного интеллекта и многое другое...

Долгожданный процессор Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm во многом похож на нынешний флагман Snapdragon 8 Gen 3. Однако технически его можно назвать обновленной версией Snapdragon 8 Gen 2.

реклама

Новый процессор Qualcomm основан на 4-нм техпроцессе TSMC, который применяется в обеих платформах. Самое большое обновление в Snadpragon 8s Gen 3 - это новый кластер процессора и производительная поддержка искусственного интеллекта. Процессор, работающий на базе GPU Adreno 735, включает в себя один Prime ARM Cortex X4, работающий на частоте 3,0 ГГц, четыре ядра Large (2,8 ГГц) и три ядра Productivity (2,0 ГГц). Таким образом, он имеет конфигурацию 1+4+3 ядра.

Для сравнения, Snapdragon 8 Gen 3 имеет кластер 1+5+2+2+2 и Adreno 750, а Snapdragon 8 Gen 2 - кластер 1+2+2+2+3 и Adreno 740. Это означает, что и GPU, и большие ядра были урезаны. Ядро Cortex X4, питающее процессор, работает на частоте 3,0 ГГц по сравнению с 3,4 ГГц в Snapdragon 8 Gen 3.

В Snapdragon 8s Gen 3 используется интегрированный модем Snapdragon X70. Максимальная скорость загрузки остается неизменной - 3,5 Гбит/с, а максимальная скорость скачивания - 5 Гбит/с. Также устройство оснащено двойными антеннами BT, системой FastConnect 7800, поддержкой Wi-Fi 7 с 2x2 MIMO и Bluetooth 5.4.

Что касается возможностей записи и декодирования видео, то здесь наблюдается значительное снижение. Поддерживая до 3 датчиков, платформа может записывать видео только в формате 4K/60FPS. Это вдвое меньше, чем у Snapdragon 8 Gen 3 и Gen 2. Возможности замедленной съемки также ограничены 1080p240FPS. В отделе декодирования сохранилась поддержка декодирования AV1, а также Dolby Vision HDR.

В 8S Gen 3 реализована многорежимная поддержка производительного искусственного интеллекта. Так, он может запускать большие языковые модели с числом параметров до 10 млрд, такие как Llama 2 и Gemini Nano. Он также поддерживает виртуального помощника AI и расширение изображений. Qualcomm объявила в этом месяце, что первые телефоны на базе Snapdragon 8s Gen 3 поступят в продажу по всему миру уже совсем скоро. Но, как и в случае с телефонами "премиум" класса, первыми производителями станут китайские бренды, такие как Honor, iQOO, Realme, Redmi и Xiaomi.