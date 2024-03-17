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dima0782
Motorola Edge 50 Fusion будет представлен в ближайшее время
Известны частичные технические характеристики и цена

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3 апреля в Индии компания Motorola представит миру новые смартфоны серии Edge: модели Edge 50 и Edge 50 Fusion. Утечку информации о существовании последнего аппарата Эван Бласс недавно раскрыл в посте на сайте X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Вот чего стоит ожидать от этого устройства. Motorola Edge 50 Fusion под кодовым названием "Cusco" будет оснащен 6,7-дюймовым P-OLED дисплеем. Однако в утечке нет никакой информации о разрешении экрана или частоте обновления.

Ожидается, что за его защиту будет отвечать стекло Gorilla Glass 5, а сам телефон получит корпус, соответствующий стандарту IP68. Сердцем смартфона станет SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, а это значит, что телефон является представителем среднего класса. Процессор содержит 4 ядра Cortex-A78 (до 2,2 ГГц) и 4 ядра Cortex-A55. Чипсет изготовлен по 4 нм техпроцессу.

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На лицевой стороне Motorola Edge 50 Fusion будет располагаться 32-мегапиксельная камера для селфи. Задняя основная камера, напротив, имеет 50-мегапиксельный объектив.

Ожидается, что устройство получит 256 ГБ встроенной памяти и будет питаться от аккумулятора емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт.

Стоимость версии Motorla Edge 50 Fusion 256 ГБ ориентировочно составит $300.

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