Apple недавно приобрела компанию DarwinAI, которая разработала ИИ-технологию для визуального контроля компонентов в процессе производства

В последние недели компания Apple совершила ряд приобретений, связанных с искусственным интеллектом, готовясь к тому, что произойдет в ближайшие месяцы. В этом направлении недавно был приобретен канадский стартап DarwinAI, специализирующийся на искусственном интеллекте.

По словам аналитика Bloomberg Марка Гурмана, Apple недавно приобрела компанию DarwinAI, которая разработала ИИ-технологию для визуального контроля компонентов в процессе производства, но одна из ее основных технологий заключается в том, чтобы сделать ИИ-системы меньше и быстрее.

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Последнее приобретение Apple может привести к появлению ключевой функции iPhone

Одно из главных отличий и причина, по которой Apple так долго внедряет генеративный ИИ в свои устройства по сравнению с конкурентами, заключается в том, что, по возможности, Apple хочет, чтобы такие функции обрабатывались на устройстве, а не в облаке, о чем может быть объявлено уже на WWDC 2024.

Благодаря технологии, разработанной DarwinIA, эта задача станет намного проще, поскольку она может заставить модели искусственного интеллекта работать в два раза больше памяти iPhone за счет использования окон и пакетов строк и столбцов.

Также ходят слухи, что функции искусственного интеллекта, обрабатываемые на устройстве, могут быть эксклюзивными для iPhone 16 и iPhone 16 Pro благодаря процессору A18 Pro, который, как ожидается, также будет построен по 3-нанометровому техпроцессу, как мы уже видели в A17 Pro в iPhone 15 Pro.

Несмотря на то, что цель состоит в том, чтобы функции искусственного интеллекта как можно чаще обрабатывались на устройстве, у Apple уже есть серверы для частной обработки некоторых из них в облаке. Впереди несколько интересных недель, в течение которых мы увидим, как Apple будет говорить об искусственном интеллекте в официальном качестве.