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dima0782
Google утверждает, что обновление Chrome Privacy Update блокирует на 25 % больше попыток фишинга
Сейчас эта функция доступна в стандартном режиме защиты Safe Browsing на настольных компьютерах и iOS, а в конце этого месяца появится и на Android

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Компания Google обновила способ отметки потенциально опасных сайтов в браузере Chrome, что, по ее словам, позволит блокировать на 25 % больше попыток фишинга, не нарушая при этом конфиденциальности пользователей.

Сейчас эта функция доступна в стандартном режиме защиты Safe Browsing на настольных компьютерах и iOS, а в конце этого месяца появится и на Android. Чтобы проверить, включена ли у вас эта функция, перейдите в "Настройки" > "Конфиденциальность и безопасность" > "Безопасность". Затем выберите уровень "Безопасного просмотра": Усиленная защита, Стандартная защита или Без защиты.

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По словам Google, в прошлом стандартная защита была недостаточно эффективна. Когда пользователь переходил на веб-страницу, Google проверял, есть ли она в списке опасных сайтов. Проблема в том, что этот список обновлялся каждые 30-60 минут и хранился локально на устройстве. В наши дни большинство небезопасных сайтов существует менее 10 минут, и их слишком много, чтобы хранить их на большинстве устройств.

"По мере того как злоумышленники становятся все более изощренными, мы видим необходимость в средствах защиты, которые могут адаптироваться так же быстро, как и угрозы, от которых они защищают", - говорят в Google.

По данным The Verge, расширенная защита обеспечивала больший охват, но требовала от пользователя передачи большего количества данных. Теперь же, благодаря новому подходу Google, стандартная защита обеспечивает такую же безопасность без ущерба для конфиденциальности.

Вот как это работает: Когда Chrome переходит на веб-страницу, Google проверяет, не является ли URL-адрес уже безопасным. Если нет, начинается процесс проверки в режиме реального времени.

Сначала он шифрует или "обфусцирует" URL. Затем система преобразует его в 32-байтный полный хэш, который быстро превращается в усеченную 4-байтовую версию. Затем зашифрованные хэши попадают на независимый сервер конфиденциальности, управляемый облачным провайдером Fastly.

Fastly удаляет из хэшей любые персональные идентификаторы, например IP-адрес, и пересылает их на сервер Safe Browsing по TLS-соединению. Там он попадает в анонимный пул запросов от других пользователей Chrome, что затрудняет идентификацию действий одного человека.

Наконец, сервер Safe Browsing расшифровывает префиксы, проверяет, есть ли URL-адрес в списке небезопасных, и выдает предупреждение, если он совпадает. Это может означать, что пользователи будут чаще видеть предупреждения, что может вызвать раздражение, но, похоже, они будут лучше защищены.

"Если вам нужна еще большая защита, вы всегда можете включить режим усиленной защиты Safe Browsing, который использует искусственный интеллект для блокировки атак, обеспечивает глубокое сканирование файлов и дополнительную защиту от вредоносных расширений Chrome", - говорится в сообщении Google.

Кроме того, Google обновила функцию проверки паролей на iOS. Теперь она будет отмечать слабые и повторно используемые пароли, а также скомпрометированные.

#google #chrome #google chrome #безопасность в интернете
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Google усилил защиту браузера Chrome от фишинга
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