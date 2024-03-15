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dima0782
Человекоподобный робот Apollo начинает работу в компании Mercedes
Подобно сотрудничеству BMW с Figure AI, Mercedes Benz объявил о партнерстве со стартапом Apptronik, специализирующимся на человекоподобных роботах. Apollo от Apptronik начнет работать в Mercedes

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Несмотря на то, что искусственный интеллект остается в тени, прогресс гуманоидных роботов, достигнутый за последние несколько лет, впечатляет. Однако после слияния двух высокотехнологичных областей все стало еще интереснее. Гуманоидные роботы проходят испытания все в большем количестве областей. В последние месяцы BMW заключила партнерство с одним из популярных стартапов последнего времени - Figure AI. Теперь же другой автомобильный гигант Mercedes Benz объявил о сотрудничестве с Apptronik, инициативой по созданию гуманоидных роботов из Университета Остина.

Роботы начинают работать в Mercedes

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Известно, что Amazon начала тестировать роботов Digit компании Agility в своих центрах, а в январе этого года компания Figure объявила о заключении соглашения с BMW, а также вступила во всестороннее сотрудничество с OpenAI. Теперь инициатива по созданию гуманоидных роботов Apptronik делает аналогичный шаг с Mercedes-Benz.

В заявлении компаний говорится, что в рамках соглашения будет запущена пилотная программа по определению возможностей применения передовой робототехники на производственных линиях Mercedes. Финансовая сторона соглашения неясна, как и в других подобных соглашениях, но известно, что масштаб подобных пилотных программ обычно невелик. Например, BMW заявила, что на ее производственном предприятии в США будет установлено 5 роботов Figure 01.

С другой стороны, такие соглашения обычно весьма выгодны для обеих сторон. В то время как Apptronik будет тестировать свой продукт в реальных условиях и получать исключительно полезные данные, Mercedes покажет своим акционерам, что инвестирует в будущее и в то же время видит это будущее на своем собственном заводе. Apollo, разработанный компанией Apptronik, будет использоваться на автоматизированных рабочих местах с низкой квалификацией и физическими нагрузками на заводе Mercedes.

Как можно понять из этих заявлений, роботы, по-видимому, будут использоваться в основном в процессе транспортировки товара или посылки из одного места в другое. Роботы будут переносить компоненты, которые люди будут использовать в процессе сборки, а также проверять эти компоненты. Наконец, ожидается, что в ближайшие годы количество таких партнерств будет расти.

#технология #mercedes #apollo #роботехника #гуманоидные роботы #робот apollo
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