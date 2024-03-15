Это не совсем новая концепция - подобное предположение выдвигалось и раньше

Если вы являетесь поклонником лучших фотоаппаратов на рынке или хотя бы немного интересуетесь фотографией, вы наверняка знаете о модели Fujifilm X100VI. Будучи последней версией серии X100, эта камера в стиле ретро покорила воображение целого поколения.

Об этом свидетельствуют списки ожидания на камеру. Пользователям сообщили, что, возможно, им придется ждать выполнения заказов до лета, поскольку компания пытается удовлетворить беспрецедентный спрос.

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Теперь, по слухам, Canon может работать над созданием конкурента этого устройства. Это не совсем новая концепция - подобное предположение выдвигалось и раньше, - но новый отчет Canon Rumors указывает на то, что эта идея более обоснована, чем раньше.

В сообщении говорится, что процесс продвинулся, и "активная, пусть даже просто исследовательская" разработка камеры с фиксированным объективом формата APS-C продолжается. Источник утечки утверждает, что видел упоминание об устройстве во внутреннем слайд-шоу, хотя никаких других подробностей не приводится.

Очевидно, что на подобную технологию существует огромный спрос, и отказ от участия в этом рынке будет дорогостоящим решением. Более того, рынок действительно требует прямого конкурента.

Конечно, есть и другие варианты с фиксированным объективом, но ни один из них не может сравниться с X100. Это видно по огромному количеству заказов на камеру, которое, несомненно, снизилось бы при появлении конкурента.

Тем не менее, дата релиза не совсем понятна. Даже если устройство находится в разработке, могут пройти годы, прежде чем оно появится на рынке - если вообще появится.