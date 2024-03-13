На сегодняшний день телефоном с лучшим дисплеем на рынке является новый HONOR Magic6 Pro.

В мире телефонии все может измениться в один момент. Если чуть больше месяца назад мы говорили вам, что Galaxy S24 Ultra - это телефон с лучшим экраном на рынке, обошедший непревзойденный Pixel 8 Pro от Google, то теперь еще один телефон вырвал первенство у топовой модели южнокорейской компании. Давайте узнаем, кто это.

Google Pixel 8 Pro вышел на рынок в октябре 2023 года, и этого было достаточно, чтобы занять место телефона с лучшим экраном на рынке... пока не появился Samsung Galaxy S24 Ultra, который поступил в продажу в январе прошлого года. Как видите, это целая цепочка, и теперь эстафету подхватывает новый HONOR Magic6 Pro, представленный всего три недели назад.

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HONOR Magic6 Pro / Фотография: Рубен Уллоа

HONOR Magic6 Pro стал телефоном с лучшим дисплеем на рынке, набрав 157 баллов, согласно рейтингу DxOmark. Более того, на скриншоте ниже видно, что отрыв от телефонов, занявших второе и третье места, довольно велик: Samsung Galaxy S24 Ultra отстает почти на 30 баллов, набрав 130 баллов, а Google Pixel 8 Pro - еще больше, набрав 111 баллов.

Рейтинг смартфонов по показателям экрана / изображения: DxOMark

Среди многочисленных достоинств HONOR Magic6 Pro, отмеченных DxOMark, экспертами по оценке мобильных устройств, особое внимание уделяется качеству его камер и панели. В частности, они отмечают отличную производительность экрана во всех случаях использования и управление движением, которое, по их мнению, является лучшим в своем классе.

Они, безусловно, правы, ведь экран нового флагмана китайского бренда - это впечатляющий 6,8-дюймовый LTPO OLED-дисплей. Он имеет разрешение Full HD+ 2 800 x 1 280 пикселей, адаптивную частоту обновления в диапазоне 1-120 Гц, технологию ШИМ-затемнения 4 320 Гц для предотвращения усталости глаз и максимальную яркость 5 000 нит.