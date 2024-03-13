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dima0782
Британский боевой лазер может сбивать беспилотные летательные аппараты
DragonFire - это очень мощный лазер, разработанный военными Великобритании.

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Похоже, мы находимся в ситуации, близкой к новой "холодной войне", в результате которой нам стало известно, что многие мировые державы разрабатывают новое технологическое оружие, обладающее весьма значительным разрушительным потенциалом. В данном случае речь идет не столько об этом, сколько об оборонительном оружии, предназначенном для нейтрализации беспилотников - главных победителей современной войны - и других типов целей, таких как вражеские минометы и артиллерийские орудия. Итак, это DragonFire, и давайте посмотрим, как он выглядит на рассекреченном видео.

DragonFire, лазерное оружие Великобритании, является одной из самых современных и точных технологий лазерного оружия в мире. По данным New Atlas, его стоимость оценивается в 117 млн евро. Итак, это оружие разрабатывается с 2017 года и представляет собой твердотельный лазер мощностью 50 кВт.

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Его технология очень продвинута и состоит из серии волокон из легированного стекла, которые на выходе образуют единый луч. На видео, представленном на сайте X - бывшем Twitter, - мы можем увидеть, как работает эта технология.

Точность этого оружия настолько высока, что оно может с точностью выстрелить в монету с расстояния 1 км. Это показывает, насколько оно мощное и может соперничать с лазерным оружием, которое разрабатывает Китай. На видео вы можете увидеть, как оно использовалось на испытательных полигонах против беспилотников и минометов, и убедиться в его эффективности и точности, позволяющей нейтрализовать их с большой скоростью.

Кроме того, была показана концептуальная анимация, в которой корабль, использующий эту технологию, выводит из строя вражеские лодки, ослепляет беспилотники или может без проблем сбивать другие беспилотные летательные аппараты.

Однако, несмотря на интересные функциональные возможности и тот факт, что другие страны, такие как Китай, работают над созданием своего бесконечного лазера, не похоже, что он поступит в массовое производство в ближайшее время. Напротив, он служит доказательством концепции, которая откроет дверь к новому поколению лазеров в будущем. Однако финансирование проекта пока не уточняется, так что нам придется подождать и посмотреть, увидим ли мы, наконец, развернутую технологию такого рода или она так и останется лишь пробным вариантом.

#лазер #лазерное оружие #dragonfire #военное оружие #разработка оружия
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Оборонные компании Европы разрабатывают лазерное оружие второго поколения на основе DragonFire
В Британии показали видео испытаний боевого лазера DragonFire
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