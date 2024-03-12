Это придает уверенности во время операции

У гарнитуры Vision Pro от Apple могут быть противники, не в последнюю очередь из-за ее цены в 3 500 долларов, но ее использование не потребителями может стать революционным. Например, в Великобритании хирурги провели первую в стране операцию с использованием этой гарнитуры смешанной реальности.

Apple надеется, что одной из областей, где Vision Pro будет пользоваться большим успехом, является медицинская отрасль. Эта профессия изучает возможности использования смешанной реальности в некоторых областях, и, по мнению некоторых аналитиков, мощная гарнитура Apple может стать переломным моментом.

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По данным Daily Mail, во время недавней операции по восстановлению позвоночника пациента в частной больнице Cromwell Hospital в Лондоне медсестра использовала камеру Vision Pro для подготовки к операции, отслеживания хода процедуры и выбора подходящих инструментов. Это была первая операция в Великобритании с использованием Vision Pro.

Программное обеспечение, работающее на очках Apple во время операции, было разработано американской компанией eXeX, которая разработала аналогичное программное обеспечение для Microsoft HoloLens. Согласно пресс-релизу, оно "предоставляет медсестрам и техникам голографический доступ к хирургическому оборудованию и руководствам по процедурам из стерильного поля операционной". Программное обеспечение также отслеживает каждый этап операции и может оценивать ее ход в сравнении с предыдущими процедурами, проведенными другими хирургами.

"Это исключает человеческие ошибки и догадки". - сказала Суви Верхо, главная медсестра Лондонской независимой больницы. "Это придает уверенности во время операции".

Несмотря на то, что это первый случай использования Vision Pro во время операции в Великобритании, впервые устройство было применено в операционной в прошлом месяце, всего через три дня после его презентации, когда житель Орландо и всемирно известный нейрохирург доктор Роберт Массон использовал его во время нескольких операций по реконструкции позвоночника.

"Мы вступаем в новую эру хирургии, и впервые наши хирургические бригады имеют превосходные визуальные голографические ориентиры и карты, улучшающие визуальную, пространственную и временную ориентацию каждой хирургической бригады и каждой операции по всем специальностям", - сказал Массон.

Vision Pro тестируется в различных областях несколькими медицинскими организациями по всему миру. Помимо помощи в хирургии, он также используется в радиологии, мониторинге пациентов, медицинском обучении и планировании, терапии и выявлении ранних признаков заболеваний.