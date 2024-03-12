Xiaomi заявляет, что убрала эту полезную возможность из-за требований совместимости.

Китайский технологический гигант уберет эту функцию на телефонах Xiaomi с интерфейсами HyperOS, MIUI 14, MIUI 13 и MIUI 12 в будущих обновлениях. В чем же причина такого решения Xiaomi?

Функция фонового воспроизведения видео была очень полезна для многих пользователей; особенно для тех, кто не является подписчиком YouTube Premium, она обеспечивала приятный опыт, позволяя воспроизводить видео в фоновом режиме. Однако Xiaomi заявляет, что убрала эту полезную возможность из-за требований совместимости.

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Несмотря на заявление Xiaomi о том, что она удалила функцию фонового воспроизведения видео по соображениям совместимости, есть мнение, что на самом деле это влияние Google. Ведь функция фонового воспроизведения видео, одно из важнейших преимуществ YouTube Premium, могла быть нейтрализована введением Xiaomi аналогичной функции. В этом случае считается, что Google мог попросить Xiaomi убрать эту опцию. Несмотря на то, что прямых указаний нет, вполне возможно, что Google могла оказать давление на Xiaomi.