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dima0782
Обновление MacBook Air M3 увеличивает скорость работы SSD в моделях на 256 ГБ
Для M2 Air, чтобы получить более высокую скорость работы SSD, требуется твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ (или больше)

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Когда Apple обновила свои компьютеры Mac, оснастив их чипом M2, некоторые пользователи заметили, что скорость работы накопителей на самом деле немного ниже, чем в версиях M1. Скорость работы накопителей MacBook Air 256 ГБ M2 и MacBook Pro 512 ГБ M2 снизилась примерно вдвое по сравнению с Mac M1 с тем же объёмом памяти.

Разборка показала, что это связано с тем, что Apple использует меньшее количество физических чипов флеш-памяти для обеспечения того же объёма хранения. Современные твердотельные накопители достигают высоких скоростей отчасти за счёт одновременного чтения и записи данных с нескольких чипов флэш-памяти NAND - этот процесс называется "чередованием". Когда доступ осуществляется только к одному чипу флэш-памяти, скорость падает.

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Первые разборы MacBook Air M3 позволяют предположить, что Apple, возможно, изменила курс, по крайней мере, для некоторых моделей. Канал Max Tech на YouTube разобрал M3 Air объёмом 256 ГБ, показав пару чипов NAND флеш-памяти объёмом 128 ГБ вместо одного чипа объёмом 256 ГБ, который использовался в M2 Air. Производительность теста BlackMagic Disk Speed Test соответственно увеличивается: скорость чтения и записи для 256 ГБ M2 Air составляет около 1600 МБ/с, в то время как скорость чтения M3 Air составляет около 2900 МБ/с, а записи - около 2100 МБ/с. Это примерно соответствует производительности M1 Air.

Что касается других MacBook Air M3, то скорость работы SSD должна быть в основном сопоставима с версиями M2. Скорость работы SSD в тесте BlackMagic Disk Speed Test оказалась примерно такой же, как и у M2 Air на 512 ГБ - около 3 000 МБ/с как при чтении, так и при записи.

Несмотря на то, что это хорошая новость для покупателей M3 Air, она не гарантирует, что любой MacBook Air на 256 ГБ будет поставляться именно в такой конфигурации. Apple использует нескольких поставщиков для производства многих компонентов своих устройств, и компания может поставлять чипы объёмом 128 и 256 ГБ в разные 256-гигабайтные MacBook Air в зависимости от того, какие компоненты дешевле или доступнее в тот или иной момент времени. (Канал Max Tech предполагает, что один чип NAND на 128 ГБ обходится Apple дороже, чем один чип NAND на 256 ГБ, хотя Max Tech не ссылается на источник, а мы просто не знаем, по каким ценам Apple договаривается с поставщиками этих компонентов).

Приятно, что базовая скорость работы SSD M3 Air увеличивается, но очень жаль, что новый Air все еще предлагает ту же скорость работы SSD, что и M1 Air, выпущенные более трех лет назад. Обидно, что Apple не может повысить скорость работы системы хранения данных вместе с производительностью CPU и GPU, особенно когда стандартные SSD M.2 в ПК становятся все быстрее и стоят дешевле, чем те, что Apple продает в линейке Mac.

#macbook air m3 #macbook m3 #скорость хранения данных
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В MacBook Air M3 от Apple установлены две микросхемы флэш-памяти NAND
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