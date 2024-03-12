Решение Apple было положительно воспринято многими людьми и вызвало широкий интерес в мире технологий

Apple наконец-то разблокировала аккаунт разработчиков Epic Games на платформе iOS после длительного периода трений. Благодаря этому событию Epic Games теперь может снова сделать популярные игры, в частности Fortnite, доступными для пользователей iOS. Решение Apple было положительно воспринято многими людьми и вызвало широкий интерес в мире технологий.

Аккаунт Epic Games был заблокирован, потому что Apple не считала компанию надежным партнером и обвиняла ее в неоднократном нарушении правил магазина. Однако главной причиной, по которой Apple внезапно изменила это решение, стало вмешательство Европейского союза. Европейский союз, проверяющий американских технологических гигантов в соответствии с Положением о цифровом маркетинге, поставил под сомнение решение Apple и потребовал отчета от высшего руководства. Европа пытается защитить конкурентные условия в своем регионе, требуя от Apple внесения изменений, особенно в отношении магазина приложений.

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Руководство Epic Games заявило, что решение Apple вновь открыть аккаунты разработчиков было связано с недавними постановлениями Европейского союза. Заявив, что они рады быстрому вступлению в силу этих норм, руководство компании подчеркнуло, что смотрит в будущее более позитивно. Они также объявили, что начали работу над открытием собственного магазина приложений.