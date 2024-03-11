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dima0782
В Японии половина всех проданных смартфонов пришлись на iPhone
В последнем квартале 2023 года доля продаж iPhone составила 51,9 %.

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Apple - безусловный доминант в Соединенных Штатах. Доля рынка, занимаемая "яблочной" компанией, не имеет себе равных. Куда бы вы ни пошли, везде вы найдете iPhone, и именно поэтому Apple уделяет особое внимание тому, чтобы новейшие продукты всегда были в США. Однако, похоже, есть еще одна страна, где она доминирует: Япония.

Согласно данным Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker от International Data Corporation (IDC), iPhone стал самым продаваемым смартфоном в Японии в четвертом квартале 2023 года. За этот период в Японии было продано более 8 млн устройств, точнее, 8,3 млн. Это был отличный квартал, как, впрочем, и лучший квартал прошлого года.

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И за этот огромный рост отвечает iPhone 15. Он не только помог Apple обогнать Samsung по продажам в 2023 году, но и помог ей продать эти 8,3 млн устройств в Японии. Интересно, что продажи снизились на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Но лидерство в Японии - это то, что уходит корнями в далекое прошлое. На протяжении последних 12 лет iPhone возглавлял список продаж смартфонов в стране, а в последние годы ему удавалось продавать от 49 % до 51 % всех телефонов. По данным IDC, в последнем квартале 2023 года процент продаж составил 51,9 %.

За Apple идет Sharp, благодаря своим недорогим телефонам и целевой группе пожилых людей. С другой стороны, Google добилась наибольшего успеха и продемонстрировала рост во втором квартале 2023 года.

"В Японии мы наблюдаем, как местные вендоры сохраняют сильные позиции на рынке. Однако с ростом конкуренции в секторе смартфонов они сталкиваются с трудностями в сохранении своего преимущества. Глобальные вендоры наступают на пятки, предлагая инновационные продукты, такие как складные телефоны и телефоны с искусственным интеллектом, что оказывает дополнительное давление на местных игроков".

Таким образом, Япония - одна из неанглоязычных стран, где продается больше всего iPhone. В последнем квартале 2023 года более половины смартфонов, проданных в стране, были iPhone.

#iphone #япония #рынок смартфонов
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