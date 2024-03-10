Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Луноходы NASA CADRE готовы к запуску: сложные испытания пройдены
НАСА объявило, что запланированный тройной луноход CADRE почти готов. Инженеры завершили всесторонние испытания роботов размером с ручной багаж, предназначенных для исследования лунной поверхности.

реклама

НАСА объявило, что запланированный тройной луноход Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration (CADRE) почти готов. Инженеры НАСА завершили сборку и всестороннее тестирование роботов на солнечных батареях, которые размером с ручную кладь и предназначены для командного исследования лунной поверхности.

В будущем планируется картографировать лунную поверхность с помощью луноходов CADRE. Они также попытаются доказать осуществимость будущих командных миссий с использованием нескольких роботов. 

реклама

Инженеры НАСА завершили тестирование и сборку в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии. Тесты были чрезвычайно сложными, чтобы убедиться, что марсоходы CADRE способны преодолеть жесткие условия, в которых они окажутся во время пребывания в космосе. Они также проверили их выносливость и выживаемость на суровой лунной поверхности.

Роверы будут проводить светлое время лунного дня (что эквивалентно примерно 14 дням на Земле), самостоятельно исследуя, картографируя и проводя эксперименты, сканируя лунную поверхность с помощью радаров, говорится в пресс-релизе НАСА.

Цель проекта - продемонстрировать, что флот роботизированных космических аппаратов может эффективно сотрудничать для выполнения миссий и сбора данных, не требуя специальных инструкций от диспетчеров на Земле. Если проект окажется успешным, он может проложить путь для будущих миссий, состоящих из групп роботов, рассредоточенных для одновременного выполнения распределенных научных измерений, что может принести значительную пользу астронавтам.

По словам представителей НАСА, испытания были обширными, но наиболее сложными оказались те, в ходе которых марсоходы подвергались воздействию экстремальных условий окружающей среды, чтобы убедиться в их способности противостоять суровым условиям, с которыми они могут столкнуться во время своих миссий.

В ходе этих испытаний аппарат был заперт в термовакуумной камере, имитирующей безвоздушные условия космоса, а также его экстремальную жару и холод. Кроме того, марсоходы были протестированы на специальном столе, который совершает интенсивные колебания, чтобы определить их стойкость к сильным вибрациям, с которыми они столкнутся при выходе за пределы земной атмосферы.

После этих испытаний компания Intuitive Machines установит марсоходы CADRE на посадочную платформу Nova-C, запуск которой будет осуществлен на ракете Falcon 9 от SpaceX из Космического центра Кеннеди НАСА во Флориде.

#космос #наса #луна #изучение космоса #луноход #полет на луну #лунные миссии #луноход cadre
Источник: interestingengineering.com
+
Написать комментарий (0)
NASA активно готовится к запуску автоматической станции Europa Clipper
Физики обнаружили гравитационные волны с беспрецедентно низкой частотой от пульсаров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ начали применять новейшие разновидности бомб-планеров с мотором и повышенной обтекаемостью
3
Россия и Китай подтверждают, что планы строительства ядерного реактора на Луне «почти готовы»
2
ОТРК "Искандер-М" подкараулил мобильную установку ЗРК "Патриот" и поразил её высокоточным прилетом
30
Финляндии нанесен экономический ущерб фанерой из России
1
Искусственный интеллект поможет EA улучшить монетизацию игр
2
Спецслужбы Литвы: ВС РФ способны вести активные боевые действия еще минимум 2 года
1
Приложение Google Телефон теперь показывает звонки WhatsApp и ярлык видеозвонков
1
Тест на пуленепробиваемость Cybertruck закончился неожиданными результатами
5
New Regency Pictures снимет фильм по Watch Dogs
+
Компания Blizzard объявила о расширении поддержки валют в своей платформе Battle.net
1
США вводят санкции против китайского производителя микросхем памяти
4
На Камчатке отрасли региона испытывают кадровый голод и предлагают высокие зарплаты специалистам
3
Samsung Galaxy A52 получает обновление Android 14 с One UI 6.0
+
Представители Marvel заявили, что Говард утка сражался с Таносом в финальной битве на Земле
4
БПЛА "Партизан" обретает "сердце" российского производства
+
На утёкших рендерах iPhone 16 Pro появилась новая кнопка Capture, о которой сообщалось ранее
+
WSJ: Поспешное строительство линий обороны ВСУ знаменует новую фазу спецоперации России
+
В Китае построят подводный тоннель протяжённостью более 16 км
2
Международный Паралимпийский комитет озвучил условия, на которых российских атлетов допустят на игры
1
В России намерены построить новый завод частотных преобразователей
+

Популярные статьи

Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
192
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
16
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
10
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
23
«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
25
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
12
Обзор The Walking Dead: Destinies
2
США давят на союзников, призывая ограничить поставки чипов в Китай
3

Сейчас обсуждают

Павел Рысьев
14:45
Ну, покупаешь эту подписку. Что ты получаешь? Только игрушки. Всë. Если же ты соберëшь комп, у тебя будут всё возможности.
Подписка NVIDIA GeForce NOW может оказаться выгоднее покупки GeForce RTX 4080
Шакро Старый
14:45
А теперь давайте сравним стоимость БПЛА Хуситов из говна и палок и стоимость одной ракеты США. Хуситы в любом случае профитнее оказались, особенно с учетом того что ракеты на кораблях заканчиваются, ...
США сбила более 2 десятков БПЛА хуситов в Красном море
Шакро Старый
14:35
второй у него для красоты, что бы перед девочками выделываться
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
Jakko
14:33
Ну там же 2 ССД
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
VAKT
14:30
30-40 вкладок всего-то? 4-5 окон браузера в которых по 30-40 вкладок, включая тяжёлые pdf + office (текст, таблицы) по несколько штук + графический редактор + торрент раздаёт/качает +... и завершает в...
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
Шакро Старый
14:26
Нахрена ты её отклеил, надо было с ней лепить, так охлаждение было бы лучше.
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
Александр Колесник
14:25
Чушь полная. HyperOS работает стабильно. Перезагрузка появилась на устройствах, MIUI14, обновивших "Плагин интерфейса". Этот плагин менял шторку в стиле HyperOS - "Центр управления". Для устройств, на...
Консоль Google Play подтверждает наличие процессора MediaTek у Samsung Galaxy M15 5G
Шакро Старый
14:25
Ты его сглазил. Видишь на связь не выходит. Наверно, убил свой комп. Сейчас в пивняк за пивом ушёл обмывать своё горе.
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
Garthar
14:24
Пэтриот перехватывает кинжал только во влажных фантазиях укров. Которые перехватыват кинжалы герани и исканедры в больших количествах, чем на них выпускают. Нет ни одного задокументированного случая. ...
«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
Шакро Старый
14:20
Сегодня вторая серия самоунижения Шешенбека. Сегодня двойное. 1 Он трезвый. 2 Он работает. Бонус, для тех кoму Шеша обещал показать свой SSD на 2 Тб. Смотрим и верим Шеше. Шеша самый честный человек ...
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем