НАСА объявило, что запланированный тройной луноход CADRE почти готов. Инженеры завершили всесторонние испытания роботов размером с ручной багаж, предназначенных для исследования лунной поверхности.

НАСА объявило, что запланированный тройной луноход Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration (CADRE) почти готов. Инженеры НАСА завершили сборку и всестороннее тестирование роботов на солнечных батареях, которые размером с ручную кладь и предназначены для командного исследования лунной поверхности.

В будущем планируется картографировать лунную поверхность с помощью луноходов CADRE. Они также попытаются доказать осуществимость будущих командных миссий с использованием нескольких роботов.

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Инженеры НАСА завершили тестирование и сборку в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии. Тесты были чрезвычайно сложными, чтобы убедиться, что марсоходы CADRE способны преодолеть жесткие условия, в которых они окажутся во время пребывания в космосе. Они также проверили их выносливость и выживаемость на суровой лунной поверхности.

Роверы будут проводить светлое время лунного дня (что эквивалентно примерно 14 дням на Земле), самостоятельно исследуя, картографируя и проводя эксперименты, сканируя лунную поверхность с помощью радаров, говорится в пресс-релизе НАСА.

Цель проекта - продемонстрировать, что флот роботизированных космических аппаратов может эффективно сотрудничать для выполнения миссий и сбора данных, не требуя специальных инструкций от диспетчеров на Земле. Если проект окажется успешным, он может проложить путь для будущих миссий, состоящих из групп роботов, рассредоточенных для одновременного выполнения распределенных научных измерений, что может принести значительную пользу астронавтам.

По словам представителей НАСА, испытания были обширными, но наиболее сложными оказались те, в ходе которых марсоходы подвергались воздействию экстремальных условий окружающей среды, чтобы убедиться в их способности противостоять суровым условиям, с которыми они могут столкнуться во время своих миссий.

В ходе этих испытаний аппарат был заперт в термовакуумной камере, имитирующей безвоздушные условия космоса, а также его экстремальную жару и холод. Кроме того, марсоходы были протестированы на специальном столе, который совершает интенсивные колебания, чтобы определить их стойкость к сильным вибрациям, с которыми они столкнутся при выходе за пределы земной атмосферы.

После этих испытаний компания Intuitive Machines установит марсоходы CADRE на посадочную платформу Nova-C, запуск которой будет осуществлен на ракете Falcon 9 от SpaceX из Космического центра Кеннеди НАСА во Флориде.