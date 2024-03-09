Этот патент направлен на решение потенциальных проблем технологии складных экранов

Компания Apple опубликовала важный патент, связанный со складными экранами. В этом патенте используется технология поддержки химическими веществами для устранения морщин и заломов, которые могут возникнуть на складных экранах. Этот патент, опубликованный Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO), свидетельствует о работе Apple над технологиями складных экранов. Однако пока неясно, превратится ли патент в реальный продукт.

В сочетании с предыдущими заявлениями о том, что Apple работает над моделью MacBook Pro со складным экраном, новый патент можно рассматривать как шаг к решению проблем, возникающих в продуктах со складным экраном. Этот патент направлен на решение потенциальных проблем технологии складных экранов путем предоставления метода химической поддержки для предотвращения деформаций, особенно при складывании экрана.

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Взглянув на патентную документацию, мы увидим, что Apple не только нацелилась на конкретное устройство в концепции складного экрана. Другими словами, они не ограничивают новую технологию только MacBook Pro. Она может быть использована в различных устройствах, таких как iPhone или iPad. Однако на данный момент сложно сказать, когда и в каких продуктах эти идеи будут реализованы.

Патенты Apple на складной экран предполагают складывание экрана внутрь с помощью некоего шарнира. Однако основной упор здесь делается на предотвращение проблем, которые могут возникнуть в местах сгиба экрана. В каких устройствах в будущем будет использоваться эта новая технология и в какой форме, станет ясно в зависимости от дизайнерской и продуктовой стратегии Apple. Пока же можно лишь сказать, что эта технология находится на стадии разработки.