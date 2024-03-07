Опубликованы результаты тестирования Macbook Air с чипом M3, который Apple представила на днях. Насколько он лучше чипа M2?

Вчера компания Apple представила новейшую серию Macbook Air. Появились результаты тестирования серии Macbook Air с процессором M3. Он обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением с процессором M2. Вот подробности...

Macbook Air с чипом M3 получил 20-процентный прирост производительности на нескольких ядрах по сравнению с предыдущим поколением

реклама

Модель Air с чипом M3 набрала 3 157 баллов в одноядерном и 12 020 баллов в многоядерном тестах Geekbench 6.

Модель Macbook Air с чипом M2 набрала 2600 баллов в одноядерном режиме и 10,0 00 баллов в многоядерном в том же тесте. Согласно этим результатам теста, прирост производительности в одноядерном режиме составляет 21 %, а в многоядерном - 20 %.

Чип M3 значительно превосходит предыдущее поколение за счет производительности GPU, а не CPU. Однако в программе Geekbench 6 эта характеристика не проверялась. M3, первый в отрасли 3-нанометровый чип для персональных компьютеров, также оснащен нейронным движком, разработанным для ускорения мощных моделей машинного обучения (ML). Таким образом, он может легко справиться с задачами искусственного интеллекта. Нейронный движок в чипе M3 на 60 % быстрее, чем нейронный движок в чипе M1, что позволяет еще больше ускорить процессы AI/ML, сохраняя при этом данные на устройстве для защиты конфиденциальности.

M3 имеет 8-ядерный процессор с 4 производительными и 4 эффективными ядрами. Процессор M3 также имеет 25 млрд транзисторов, что на 5 млрд больше, чем у M2. Что касается графической производительности, то он оснащен 10-ядерным GPU с архитектурой нового поколения, который на 65 % быстрее, чем в M1.