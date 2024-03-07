Среди конкретных направлений - квантовая информация, искусственный интеллект, аналитика больших данных и другие передовые технологии

Китай подтвердил свое стремление к достижению технологической самодостаточности. Страна изложила планы по ускоренному развитию таких передовых областей, как квантовые вычисления, искусственный интеллект (ИИ) и большие данные.

Согласно отчету о работе правительства, Пекин разработает подробные стратегии по развитию этих новых отраслей в рамках более широких усилий по снижению зависимости от иностранных технологий.

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В докладе говорится, что Китай намерен "запустить несколько крупных научно-технических программ" для достижения ключевых стратегических целей и укрепления промышленного развития.

Среди конкретных направлений - квантовая информация, искусственный интеллект, аналитика больших данных и другие передовые технологии, жизненно важные для экономической конкурентоспособности.

Централизация технологической политики под контролем коммунистической партии

Акцент на передовых технологиях согласуется с усиливающимся стремлением Китая к самодостаточности на фоне обострения торговых противоречий и американских экспортных ограничений, нацеленных на такие сектора, как полупроводники.

Развитие внутренних инновационных экосистем стало национальным императивом для повышения экономической устойчивости и защиты стратегических интересов.

За последний год Китай предпринял конкретные шаги по централизации процесса принятия решений по важнейшим технологическим политикам и инициативам. В ходе масштабной реструктуризации правительства правящая Коммунистическая партия создала новую комиссию высокого уровня для надзора за работой в области науки и технологий.

Этот шаг фактически подчинил Министерство науки и технологий более строгому партийному контролю и надзору. Аналитики рассматривают централизацию как попытку упорядочить координацию между ведомствами и секторами, а также более эффективно распределить ресурсы в соответствии с национальными приоритетами.

Правительство считает, что такая централизация снижает затраты на координацию и повышает эффективность целенаправленного развития ключевых технологий, говорит Даг Фуллер, исследователь из Копенгагенской школы бизнеса.

Однако он предупреждает, что концентрация власти может также затруднить потоки информации и усилить асимметрию между политиками и другими заинтересованными сторонами.

Укрепление китайской системы подготовки кадров в области науки и техники

Помимо конкретных технологических сфер, в рабочем отчете описаны меры по укреплению китайского кадрового резерва в области науки, технологий, инженерного дела и математики (STEM).

Планируется "взращивать больше первоклассных ученых и инновационных команд" путем совершенствования механизмов выявления и поощрения высококлассных исследователей и инноваторов.

Упор на человеческий капитал свидетельствует о решимости Китая создать потенциал мирового класса в таких стратегических областях, как квантовая информатика, искусственный интеллект, аэрокосмическая промышленность, биотехнологии и передовое производство.

Формирование прочной рабочей силы в области науки и технологий рассматривается как ключ к созданию самоподдерживающихся инновационных экосистем.

За этими целями технологического развития стоит намерение Китая использовать всю систему национальной мобилизации для привлечения ресурсов и повышения "инновационного потенциала по всем направлениям". В докладе подтверждается стремление Пекина в полной мере использовать сильные стороны своего общегосударственного подхода.

Эта государственная модель позволяет направить финансирование, политику и институциональную поддержку на достижение прорывов в приоритетных областях. Китай продемонстрировал готовность направлять огромные ресурсы, начиная с развития образования в области науки и техники и заканчивая финансированием государственно-частных исследований и разработок в передовых областях.

В условиях сохраняющейся напряженности в отношениях с США по вопросам передачи технологий и торговли Пекин, похоже, намерен удвоить свое стремление к самодостаточности, даже если это чревато разжиганием техно-националистической конкуренции.