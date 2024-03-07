Все спецификации, цены и доступность нового Realme 12, мобильного телефона, стоимость которого не превышает 200 евро.

На прошлой неделе мы познакомились с их старшими братьями, Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+, а сегодня настала очередь самого скромного представителя нового семейства. Это Realme 12, устройство, которое выделяется большой емкостью аккумулятора и хорошим разрешением основной камеры.

У базовой модели новой серии Realme одной из сильных сторон является аккумулятор, емкость которого составляет 5 000 мАч. К нему прилагается быстрая зарядка 45 Вт, которая способна зарядить телефон до 50% за 30 минут, обеспечивая до 86 часов музыки, 26 часов разговоров и 17 часов воспроизведения видео.

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Realme 12 оснащен 8-Мп камерой для селфи и модулем двойной камеры на задней панели. Главным героем является 108-Мп основной сенсор ISOCELL HM6, который также оснащен 3-кратным внутренним зумом, но есть и 2-Мп камера глубины в качестве дополнительного объектива.

Нельзя не отметить и огромный 6,72-дюймовый иммерсивный дисплей с соотношением экрана к корпусу 91,4 %. Он обладает разрешением Full HD+ (2 400 x 1 080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 950 нит.

Кроме того, одна из его особенностей заключается в кнопке питания, которая имеет функции, помимо разблокировки телефона по отпечатку пальца. Это первая модель Realme с динамической кнопкой, которая позволяет настраивать ее в зависимости от любимой функции или приложения пользователя: она будет открывать камеру, музыку, фонарик, активировать режим "Не беспокоить", режим самолета и многое другое.

Из других особенностей стоит отметить разъем для наушников, два стереодинамика и защиту от пыли и брызг воды по стандарту IP54.

Также следует знать, что Realme 12 не имеет NFC, поэтому функция платежей в этом смартфоне поддерживаться не будет.

Новый Realme 12 был представлен сегодня утром на мероприятии в Индии, и пока не известно время его появления на мировом рынке. Сейчас давайте посмотрим на конфигурации памяти, с которыми он был запущен в продажу, а также на их цены:

Realme 12 (6 ГБ + 128 ГБ): 205 долларов.

Realme 12 (8 ГБ + 128 ГБ): 217 долларов.

Что касается расцветок, то доступны две модели: Twilight Purple и Woodland Green.