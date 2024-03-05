Surface Pro 10 с OLED-дисплеем будет представлен в марте этого года: Microsoft хочет изменить направление развития своих ноутбуков

Ожидается, что Surface Pro 10 от Microsoft будет оснащен OLED-дисплеем. Последние слухи об этом компьютере дают понять, что компания из Редмонда завершает подготовку, чтобы дать зеленый свет его публичному представлению. Ждать осталось недолго - Surface Pro 10 с OLED-дисплеем будет представлен уже в этом месяце.

Несмотря на то, что все указывало на то, что Microsoft представит свой новый ноутбук в апреле, благодаря утечкам стало известно, что он будет представлен в марте. Более того, нам не придется ждать слишком долго. Судя по появившейся информации, днем, выбранным Microsoft для презентации, станет 21 марта.

реклама

Surface Pro 10: дата выхода и характеристики

Выбор OLED-панели в Surface Pro 10 - это переворот для Microsoft. Компания уже несколько поколений использует IPS-панели, которые, несмотря на хорошее качество, не могут справиться со всеми преимуществами, которые предлагает технология OLED.

Кроме того, такие компании, как ACER или MSI, предлагают на рынке варианты с OLED-панелями. Microsoft необходимо догнать других производителей, и с Surface Pro 10 она попытается это сделать, хотя для этого ей придется приложить все усилия.

Внутри Surface Pro 10 используется комбинация процессоров: Intel Core Ultra и Qualcomm Snapdragon X Elite. Это заявка на большую мощность, эффективность и интеллект. Оба процессора оснащены NPU или блоками нейронной обработки.

Не все подробности известны об этих процессорах или конфигурациях, с которыми Surface Pro 10 выйдет на рынок, но учитывая, что это устройство высокого класса, ожидается, что оно будет иметь хороший объем оперативной памяти и хранилища.

Что касается экрана, то его диагональ остается загадкой, но Surface 9 Pro оснащен 13-дюймовой панелью, поэтому ожидается, что он останется таким же или увеличится в размерах. Технология OLED также позволит использовать HDR и встроить широкоугольную камеру.

ИИ станет ключевым элементом Surface 10 Pro, Microsoft ясно дает понять, что за ним будущее, а в Windows 11 появляется все больше возможностей для искусственного интеллекта. Очевидно, что ее новый аппаратный представитель не останется в стороне. Осталось дождаться 21 марта, чтобы узнать, правдивы ли данные сведения.