Это прорыв, который может навсегда изменить городскую оборону

ИИ и робототехника могут быть сосредоточены в разных плоскостях. С развитием языковых моделей, таких как GPT-4, многие компании сосредоточили свои разработки на мирном времени и повышении производительности в наших домах и жизни. Правда, этот инструмент также является двусторонним мечом, который может быть использован во время войны. Поэтому все чаще можно наблюдать, как ИИ начинает набирать обороты в этой области. Теперь команда китайских исследователей создала собаку-робота, которая может изменить методы ведения городских войн.

В ходе исследования, проведенного под руководством Сюй Ченга, они экспериментировали с интеграцией штурмовых винтовок в робота-собаку. На первый взгляд это может показаться надуманным, но результат оказался настолько удачным, что может навсегда изменить тактику ведения городских боев, например, контртеррористических операций. Исследование показало, что робот, вооруженный винтовкой, достигает точности, сравнимой с точностью тренированного человеческого солдата.

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По данным South China Morning Post, исследование, проведенное под руководством Чэна, позволило получить хорошие результаты. Стоит отметить, что этот исследователь также является вице-президентом китайской ассоциации стрелкового оружия. Это свидетельствует о процессе военного развития Китая, который, в свою очередь, погружен в создание новых и мощных авианосцев.

На четвероногую собаку-робота китайского производства была установлена штурмовая винтовка калибра 7,62 мм. Винтовка, способная производить 750 выстрелов в минуту, была оснащена оптико-электронным прицелом и амортизатором, а также системой автоматической перезарядки. В ходе испытаний робот выпустил 10 пуль в мишень размером с человека на расстоянии 100 метров, добившись разброса между пулями около 5 см.

Это очень похоже на успех солдат, обученных стрельбе из винтовок, подобных M4, так что это очень позитивные результаты команды. Китай разрабатывает не только это сложное оружие, после успешного испытания гиперзвуковой пушки.

Эти исследования прокладывают путь к войне будущего, которая будет направлена на минимизацию потерь среди бойцов за счет того, что в будущем во главе всего будут стоять роботы. Уже давно говорят о заинтересованности США в создании роботизированной армии. Их целью было именно напугать Китай, который, как мы видим из этого исследования, также находится в процессе роботизации своих вооруженных сил.