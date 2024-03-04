Эти обновления включают больше предложений и изображений, чтобы пользователи могли сделать свой поиск более насыщенным и полезным.

Компания Google объявила о трех новых дополнениях к поисковым предложениям в браузере Chrome.

Эти обновления включают больше предложений и изображений, чтобы пользователи могли сделать свой поиск более насыщенным и полезным. Отмечается, что Google стремится привлечь внимание широкого круга пользователей, от тех, кто не уверен в том, что ищет, до пользователей с плохим соединением.

реклама

Новая страница вкладки будет предлагать предложения, основанные на ваших прошлых поисках и поисках других людей

Первая новая функция будет появляться при открытии новой вкладки в Chrome. Эта функция будет доступна из верхней части Google и будет предлагать предложения на основе ваших прошлых поисков, основанных на том, что другие люди искали по схожим темам в строке поиска. Например, если в прошлом вы искали корейскую кухню, то при открытии новой вкладки вы увидите предложения популярных корейских блюд без необходимости вводить что-либо еще.

Вы увидите больше изображений в поиске на Android и iOS

Вторая функция представляет особый интерес для пользователей мобильных устройств. Раньше Chrome показывал в адресной строке изображения, которые напрямую соответствовали конкретному продукту, но теперь ситуация меняется, и теперь предлагается больше визуальных предложений. Например, при поиске "богемный стол" в разделе предложений вы увидите не только столы, но и изображения других похожих товаров.

Поисковые предложения будут появляться даже при слабом соединении

Google также объявила о том, что добавила приятное обновление для пользователей, испытывающих проблемы с подключением. Согласно заявлению компании, версии Chrome для Android и iOS будут предлагать поисковые предложения даже при проблемах со связью на телефоне. Также отмечается, что эту функцию можно использовать в режиме инкогнито. Однако компания не предоставила подробной информации о деталях работы функции.