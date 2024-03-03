В частности, в открытом доступе появилось несколько рендерных изображений высокого разрешения, демонстрирующих внешний вид устройства.

Благодаря ресурсу SmartPrix и известному инсайдеру OnLeaks у нас появился первый взгляд на грядущий Samsung Galaxy Z Fold 6, который, по их информации, должен быть представлен этим летом.

В частности, в открытом доступе появилось несколько рендерных изображений высокого разрешения, демонстрирующих внешний вид устройства. Рендеры демонстрируют заметные изменения в философии дизайна. Ожидается, что новая модель оставит позади более закругленные края своего предшественника, Galaxy Z Fold 5, добавив больше углов и более квадратную эстетику в целом, как это было в Galaxy S24 Ultra.

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Размеры Galaxy Z Fold 6 в развернутом виде составят 153,5 x 132,5 x 6,1 мм, что означает, что он будет более коротким и "широким" по сравнению с предыдущей моделью. Ожидается, что основной дисплей будет иметь диагональ 7,6 дюйма, а с внешней стороны его будет сопровождать еще один 6,2-дюймовый. Такая комбинация обещает приятные ощущения как в открытом, так и в закрытом состоянии.

Несмотря на изменения в дизайне, устройство сохранит ряд привычных функций, таких как тройная камера, двойные решетки динамиков и привычное расположение кнопок регулировки громкости и блокировки.

Конечно, официальные характеристики не подтверждены, но SmartPrix сообщает, что Galaxy Z Fold 6 будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, в конфигурациях с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища. Ожидается, что оба дисплея будут OLED с частотой обновления 120 Гц. Наконец, система камер, скорее всего, получит значительные обновления благодаря более качественному 50-мегапиксельному центральному датчику.

Все эти сведения не стоит воспринимать серьезно, поскольку официальный анонс Samsung ожидается на выставке Unpacked в июле, и тогда откроются все карты.