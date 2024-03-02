Фирменная надпись Leica появится на камерах еще одного устройства Xiaomi

Камеры под брендом Leica станут визитной карточкой нового семейства телефонов Xiaomi. Xiaomi Civi 4 вот-вот сделает свой торжественный релиз, и слухи говорят о том, что это будет устройство, которое не останется незамеченным. Все утечки говорят о том, что Xiaomi Civi 4 будет оснащен камерами Leica.

Слухи исходят от Gizmochina, и они открыто говорят о спецификациях, которыми будет обладать устройство. В основном упоминается процессор, который будет в нем использоваться, что положило конец ряду возникших сомнений.

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На камерах Xiaomi Civi 4 также будет стоять знак одобрения Leica.

Внутри Xiaomi Civi 4 будет находиться процессор Qualcomm Snapdragon SM8635, а также значительный объем оперативной памяти и хранилища. Пока точно неизвестно, что это за процессор, но, возможно, это одна из версий семейства Snapdragon 8, которая еще не представлена.

За автономную работу будет отвечать батарея емкостью 5 000 мАч. Этот объем в сочетании с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт теоретически должен обеспечить полтора дня автономной работы, хотя это также будет зависеть от типа использования устройства.

О наличии беспроводной зарядки ничего не говорится, но можно предположить, что ее не будет. В действительности, показатель быстрой зарядки может измениться, и слухи неясны, будет ли это 100 или 120 Вт. Как бы то ни было, все указывает на то, что он сможет выдержать суету повседневной жизни.

Экран, который будет встроен в Xiaomi Civi 4, как ожидается, будет иметь разрешение 1,5K с плоским форматом, а также 2,7D стекло в качестве покрытия, как в семействе Xiaomi 14. Технология экрана не раскрывается, хотя ожидается, что это будет AMOLED.

Что касается камеры, то основной сенсор будет иметь разрешение 50 мегапикселей и фирменную подпись Leica. Это станет первым устройством за пределами линейки высшего класса с таким дополнением. В настоящее время нам остается только ждать и наблюдать, поскольку все указывает на то, что смартфон будет представлен в мае этого года.