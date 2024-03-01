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dima0782
BlackView представила самый дешевый складной смартфон Hero 10
Бренд BlackView, известный своими прочными телефонами, представил свой первый раскладной телефон. BlackView Hero 10 выделяется своей ценой.

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Бюджетные смартфоны продолжают занимать ведущие позиции на выставке Mobile World Congress. В то время как Energizer Ultimate U660S стоимостью 499 евро был одной из самых ярких моделей мероприятия, китайский бренд BlackView вышел на рынок с недорогим телефоном-раскладушкой. Давайте посмотрим, что предлагает BlackView Hero 10. 

Модель под названием Hero 10 дебютирует в качестве первого складного телефона. Этот телефон можно будет приобрести всего за 399 евро. Такая цена делает BlackView Hero 10 самым дешевым складным смартфоном.

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Hero 10 работает на чипсете MediaTek Helio G99 и поддерживает только сети 4G. В разложенном состоянии телефон оснащен 6,9 AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. На внешней стороне расположен круглый экран с частотой обновления 60 Гц. 

Телефон снабжен двойной задней камерой с разрешением 108 мегапикселей. Спереди установлена 32-мегапиксельная камера. Конфигурация памяти телефона, который привлекает внимание своим дизайном с покрытием из веганской кожи, составляет 12 ГБ + 256 ГБ внутреннего хранилища.  Телефон дебютирует с интерфейсом DokeOS 3.1 на базе Android 13, а его работу обеспечивает небольшой аккумулятор емкостью всего 2 630 мАч.

#смартфон #blackview #складной телефон #blackview hero 10
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