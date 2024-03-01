Бренд BlackView, известный своими прочными телефонами, представил свой первый раскладной телефон. BlackView Hero 10 выделяется своей ценой.

Бюджетные смартфоны продолжают занимать ведущие позиции на выставке Mobile World Congress. В то время как Energizer Ultimate U660S стоимостью 499 евро был одной из самых ярких моделей мероприятия, китайский бренд BlackView вышел на рынок с недорогим телефоном-раскладушкой. Давайте посмотрим, что предлагает BlackView Hero 10.

Модель под названием Hero 10 дебютирует в качестве первого складного телефона. Этот телефон можно будет приобрести всего за 399 евро. Такая цена делает BlackView Hero 10 самым дешевым складным смартфоном.

реклама

Hero 10 работает на чипсете MediaTek Helio G99 и поддерживает только сети 4G. В разложенном состоянии телефон оснащен 6,9 AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. На внешней стороне расположен круглый экран с частотой обновления 60 Гц.

Телефон снабжен двойной задней камерой с разрешением 108 мегапикселей. Спереди установлена 32-мегапиксельная камера. Конфигурация памяти телефона, который привлекает внимание своим дизайном с покрытием из веганской кожи, составляет 12 ГБ + 256 ГБ внутреннего хранилища. Телефон дебютирует с интерфейсом DokeOS 3.1 на базе Android 13, а его работу обеспечивает небольшой аккумулятор емкостью всего 2 630 мАч.