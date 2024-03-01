Мошенники пытаются нажиться на успехе Helldivers 2

В Steam нет недостатка в играх, которые выдают себя за известные продукты и таким образом пытаются нажиться на популярности другого бренда и неосведомленности покупателей. Так было и с The Day Before, снятой с производства игрой, за которую выдавали себя мошенники. На этот раз жертвой стала игра Helldivers 2.

По соцсетям поползли слухи, что в Steam в продаже появились два дубликата Helldivers 2, которые продаются по заниженной цене - $12,49 и $19,99. Разумеется, это мошенничество, и ни одно из этих предложений не является Helldivers 2, так что будьте осторожны и используйте только оригинальную ссылку. По данным SteamDB, в действительности обе игры были инди-играми, а все их метаданные были отредактированы, чтобы походить на популярный проект Arrowhead Game Studios.

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История SteamDB свидетельствует о том, что обе игры были отредактированы в 23:50 по восточному времени, а их названия, описания, скриншоты и даже информация об издателе и разработчике были переделаны так, чтобы они совпадали с данными настоящей Helldivers 2. В действительности это были игры Figurality от студии SoleOnBoard и Do Not Smile от Whitehole Games.

Учитывая, что эти игры были выпущены 4 ноября и обе были изменены сегодня, похоже, что обе игры принадлежат одному и тому же разработчику. Игры, выдающие себя за Helldivers 2, уже удалены с платформы Valve, хотя в измененном виде они были доступны для покупки в течение примерно трех часов.

Однако тот факт, что какой-то неизвестный автор смог изменить даже название издательства, чтобы оно стало похожим на оригинал, заставляет задуматься, как такое могло произойти в таком магазине, как Steam?

Стоит отметить, что настоящая Helldivers 2 имела огромный успех на платформе Steam, достигнув пика в 458 709 игроков.