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dima0782
Google добавляет спорный искусственный интеллект Gemini в сообщения
На данный момент только те пользователи, у которых есть устройства Android и которые являются частью бета-версии Google, смогут использовать Gemini AI в сообщениях Google.

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Недавно компания Google объявила о том, что добавит свой инструмент искусственного интеллекта Gemini в приложение для обмена сообщениями.

С помощью чатбота можно обсудить планы и события или поделиться личными переживаниями.

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Поддерживаются такие модели смартфонов, как Samsung Galaxy S22, Samsung Z's Flip и Fold, а также телефоны Pixel. Кроме того, для использования чатбота вам должно быть больше 18 лет.

Сам Android сейчас переживает множество обновлений. Например, Android Auto теперь может легко обобщать длинные тексты и чаты и предлагать ответы на них. Так что, например, если вы работаете или находитесь за рулем, вы можете воспользоваться этой функцией, чтобы быстро ответить отправителю.

Споры вокруг ИИ Google Gemini

Это обновление появилось на фоне растущих споров вокруг искусственного интеллекта Gemini. Только на прошлой неделе компания была вынуждена отключить часть инструмента, поскольку он генерировал культурно и исторически недостоверные изображения.

О проблеме стало известно, когда несколько пользователей поделились своим опытом работы с инструментом. Например, когда его попросили создать изображение отцов-основателей Америки, он создал изображение женщин и темнокожих людей.

В другом случае, когда Gemini попросили показать фотографии немецких солдат, он показал азиатов в нацистской форме. Это вызвало недовольство как левых, так и правых, и это вполне объяснимо.

Google немедленно извинилась за ошибку и приостановила работу инструмента для преобразования текста в изображение, заявив, что инструмент был разработан с учетом расовой принадлежности, но в данном случае он "промахнулся".

Генеральный директор Google Сундар Пичаи также обратился к этой полемике в служебной записке, где признал, что случаи, подобные вышеупомянутым, неприемлемы и что Google ошиблась. Он также заверил заинтересованные стороны, что Google выяснит, что пошло не так, и исправит это. Но удивительно, что они еще не исправили это.

Учитывая все это, готов ли Google Gemini общаться с пользователями и предлагать им идеи и советы, остается под большим вопросом.

Однако некоторые эксперты считают, что Google полностью переломил ситуацию в свою пользу, выпустив новую модель Gemini Advanced. На данный момент это единственная модель, использующая нативную мультимодальную генеративную модель ИИ в индустрии, что делает ее способной выполнять любые задачи с большей точностью.

Если они смогут сделать эту технологию доступной для предприятий и частных лиц, это полностью изменит отрасль и сделает Google одним из лидеров в гонке ИИ.

"Мы стремимся предоставить всем желающим прямой доступ к Google AI, и с этой недели каждый пользователь Gemini в поддерживаемых нами странах и на всех языках имеет доступ к лучшим моделям Google AI. Чтобы лучше отразить это стремление, мы переименовали Bard в Gemini".

Блог Google

У Google, безусловно, большие планы на Gemini. В настоящее время приложение поддерживается в 230 странах и на 40 с лишним языках. Вскоре оно будет интегрировано с другими приложениями Google, такими как YouTube, Gmail и Maps, чтобы выступать в роли виртуального "помощника".

#google #gemini #искусственный интелелкт #gemini ai #сообщения
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