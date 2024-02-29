Tumblr предоставит данные от своих пользователей, чтобы помочь обучать модели искусственного интеллекта.

Издание 404 Media сообщило, что компания Auttomatic, владеющая WordPress и Tumblr, заключила сделку о предоставлении данных с их сайтов для обучения OpenAI и Midjourney.

"Мы также напрямую сотрудничаем с некоторыми компаниями, работающими с искусственным интеллектом, если их планы соответствуют тому, что волнует наше сообщество: атрибуция, отказ от использования и контроль", - говорится в блоге. "Наши партнерские отношения будут учитывать все настройки отказа от участия".

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В сообщении 404 Media были приведены внутренние послания сотрудников Auttomatic, в которых говорилось о том, что инженерам было поручено собрать посты с 2014 по 2023 год, но они допустили ряд ошибок. Сотрудники включали посты из удаленных или приостановленных блогов, приватные сообщения в публичных блогах и приватные ответы из функции "Ask".

Что особенно примечательно, они также включали контент с пометкой NSFW или "взрослый", хотя не должны были его включать. В 2018 году Tumblr запретил "взрослый" контент, но в 2022 году ослабил эти правила, разрешив обнаженную натуру.

Каждый, кто проводил хоть немного времени на Tumblr, знает, что там есть прекрасный рог изобилия странных и нишевых вещей - особенно среди фэндомов.

Tumblr - не единственная социальная платформа, заключающая подобные сделки. Reddit заключил сделку на 60 млн долларов в год, чтобы лицензировать свои данные Google для обучения искусственного интеллекта.

Это может вызвать споры у некоторых пользователей, которые чувствуют себя неловко из-за того, что их контент - на Tumblr это часто личные записи, фотографии или произведения искусства - используется для обучения искусственного интеллекта.