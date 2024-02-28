Сена-Порт одобрил на референдуме меру, запрещающую использование мобильных телефонов на улице и ограничивающую доступ к экранам для молодежи.

Влияние мобильных телефонов на общество уже давно обсуждается. Длительное и повсеместное использование экранов вызвало многочасовые дебаты на всевозможных форумах, в том числе и на улице. Исследование, проведенное в 2021 году, подтвердило их влияние на психическое здоровье детей.

Деревня Сена-Порт, расположенная в районе Сена-и-Марна к югу от Парижа и насчитывающая менее 2 000 жителей, объявила о своем неприятии смартфонов и экранов в целом. Неудивительно, но, похоже, жители города очень хорошо понимают, что слишком много времени проводят перед телефоном на улице.

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Результат голосования имеет несколько последствий. Первое и самое заметное, помимо невозможности пользоваться телефоном в общественных местах, заключается в том, что взрослые и дети будут вынуждены взаимодействовать друг с другом на улице, в парке или в ресторане.

На референдуме также была одобрена мера по регулированию использования детьми экранов. Согласно ей, они не могут иметь к ним доступ утром, не могут находиться в своих комнатах, не могут пользоваться ими перед сном и во время еды.

Есть последствия и для подростков. Если родители подпишут соглашение о том, что не будут давать ребенку какой-либо телефон до 15 лет, то по достижении необходимого возраста муниципалитет Сена-Порт сам выдаст ему телефон, который можно будет использовать только для традиционных звонков и отправки СМС.

Похоже, что во Франции смартфоны и экранное время становятся политическим вопросом. Президент Макрон заявил, что будет консультироваться с научными экспертами, чтобы определить "лучшее использование экранов" для детей и подростков, предполагая, что подобные запреты вскоре могут быть распространены на всю страну.