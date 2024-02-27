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dima0782
Business Insider: Илон Маск собирается воевать с Google
Не удовлетворившись лишь нападками на продукты Google, Маск также сделал несколько выпадов в сторону сотрудников компании.

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У Илона Маска появилась новая одержимость: Google.

Миллиардер постоянно публикует сообщения о компании Big Tech на сайте X. С момента запуска генератора изображений Google Gemini он поделился и ответил на более чем 100 сообщений о компании.

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Большинство из них, что неудивительно, критические.

На прошлой неделе компания Google была вынуждена приостановить работу функции генерации изображений Gemini после того, как на нее обрушилась волна откликов, обвинивших ее в излишней "настороженности". Пользователи жаловались, что Gemini генерирует исторически неточные изображения темнокожих людей и дает странные ответы на некоторые запросы.

Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис заявил, что компания надеется запустить генератор изображений в работу через "пару недель". Он добавил, что проблемы возникли из-за того, что хорошо продуманная функция была применена "слишком грубо".

В своем посте на сайте X Маск утверждает, что один из руководителей Google заверил его, что компания "принимает немедленные меры, чтобы исправить расовую и гендерную предвзятость в Gemini".

Маск, который часто критикует политику, которую он называет "неумной", обвинил Google в том, что ее искусственный интеллект использует "безумные расистские и антицивилизационные программы". Генеральный директор Tesla также обрушился на другие аспекты деятельности Google, включая ее флагманскую поисковую систему.

"Gemini - это действительно только верхушка айсберга. То же самое делается и с Google Search", - сказал миллиардер в одном из ответов. Маск также обрушился на почтовую службу компании Gmail, предположив, что на подходе конкурирующий продукт под названием "XMail".

Личные нападки

Не удовлетворившись лишь нападками на продукты Google, Маск также сделал несколько выпадов в сторону сотрудников компании.

В одном из ответов на сообщение пользователя о том, что в 2020 году крупные технологические компании будут жертвовать демократам больше, чем республиканцам, он сказал: "Похоже, есть какая-то закономерность".

Приведенные в посте, данные за 2020 год показали, что 83,73 % пожертвований на кандидатов в Конгресс от Alphabet, материнской компании Google, пошли демократам, а 6,34 % - республиканцам.

Эти показатели были собраны благотворительной организацией OpenSecrets, которая публикует данные о финансировании избирательных кампаний и лоббировании.

Миллиардер также выделил руководителя отдела продукции Gemini Джека Кравчика.

Поделившись скриншотом одного из постов Кравчика, Маск написал: "Этот орех - главная причина того, что ИИ Google настолько расистский и сексистский".

#google #илон маск
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