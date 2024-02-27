Согласно последним сообщениям, стала известна дата выхода новой игровой консоли Switch 2 от бренда Nintendo

В 2017 году компания Nintendo анонсировала свою первую портативную игровую консоль. Nintendo Switch, не слишком популярная в нашей стране, получила большой отклик в мире. Сегодня, согласно японской утечке, стала известна дата выхода модели Nintendo Switch 2. По данным отчета, выход Switch 2 состоится в марте 2025 года. Выпуск консоли в 2025 году позволит устранить проблему с запасами и интегрировать популярные игры.

Nintendo Switch 2 будет иметь больший экран, чем первая модель

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Первая модель Nintendo имела 6,2-дюймовый экран. По слухам, модель Switch 2 будет поставляться с более крупным 8-дюймовым экраном. Портативная консоль, которая, как ожидается, будет работать на базе процессора NVIDIA Tegra 239, получит поддержку трассировки лучей. Switch 2, которая обеспечит плавное воспроизведение 1080p, будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища.

Консоль, цена которой, как ожидается, составит около 400 долларов, также будет поддерживать технологию DLSS 2. Кроме того, консоль будет иметь обратную совместимость со всеми играми Switch.