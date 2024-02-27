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dima0782
Xiaomi SU7 Max представлен на выставке MWC 2024
Просторный и комфортабельный салон предлагает роскошную атмосферу с мягкими кожаными сиденьями, деревянными и металлическими деталями.

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Компания Xiaomi продолжает заявлять о себе не только в индустрии смартфонов, но и на рынке электромобилей. Xiaomi SU7, представленный в 2023 году, позиционируется как "полноразмерный высокопроизводительный экотехнологичный седан" и описывается как "автомобиль мечты", сочетающий в себе технологии, опыт и эстетику. Элегантные и плавные линии экстерьера SU7 отличаются минималистичным дизайном с впечатляющей решеткой радиатора. Просторный и комфортабельный салон предлагает роскошную атмосферу с мягкими кожаными сиденьями, деревянными и металлическими деталями.

Представленный на MWC 2024, автомобиль оснащен новейшими технологическими функциями Xiaomi. Система автономного вождения третьего уровня помогает водителю в различных вопросах. Благодаря интеллектуальной системе зарядки можно быстро зарядить автомобиль. 16,1-дюймовый информационно-развлекательный экран с разрешением 3K предлагает полезные и приятные впечатления.

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Как и другие ведущие бренды на китайском рынке, Xiaomi ориентируется на запас хода более 1000 км. Согласно данным, озвученным на презентации, высоковольтная батарея из карбида кремния с напряжением 800 В и напряжением 871 В, разработанная в сотрудничестве с CATL, имеет объемную эффективность 77,8 %. Утверждается, что запас хода версии на 150 кВтч составляет 1200 км, а версии на 132 кВтч - 1000 км. Xiaomi объявила, что автомобиль будет предлагать 3 варианта двигателей: V6, V6S и V8. Модели V6 и V6S уже находятся в производстве и имеют разгонную мощность 21 000 об/мин. Эти двигатели способны развивать крутящий момент 400 Нм и 500 Нм соответственно. Заявлено, что вариант с двигателем V8 поступит в производство в 2025 году. Кроме того, заявлено, что марка работает над технологией лазерной намотки двигателя, и что скорость вращения достигает 35 000 об/мин в предварительных лабораторных испытаниях.

Xiaomi также амбициозна в отношении автономного вождения. Утверждая, что они превосходят Tesla, компания объявила, что к концу следующего года будет активно предлагать автономное вождение в 100 городах Китая. Главный информационный и мультимедийный экран SU7 имеет диагональ 16,1 дюйма и разрешение 3K, что выделяет его среди прочих. Кроме того, во время длительных поездок пассажирам заднего сиденья предлагается развлекательная система с 2 планшетами Xiaomi Pad.

#электромобили #авто #xiaomi su7 #su7 max #xiaomi su7 max
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