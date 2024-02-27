В качестве защиты дисплеев мобильных телефонов Motorola теперь будет использоваться стекло Corning Gorilla Glass.

В рамках выставки Mobile World Congress 2024, проходящей в Барселоне, компания Motorola объявила, что отныне во всех ее телефонах будет использоваться стекло Corning Gorilla Glass. Этот шаг компании призван продемонстрировать ее стремление к изменению качества своих устройств и, конечно же, к улучшению удобства для всех пользователей.

Corning Gorilla Glass - это компания, создавшая стекло, которое используется в качестве покрытия для экранов бесчисленных мобильных устройств. Различные поколения этого продукта используются в мобильных устройствах высокого класса, чего и следовало ожидать от производителей. Но как быть с устройствами среднего и низкого ценового диапазона?

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До сих пор в телефонах среднего и низкого ценового диапазона использовались такие варианты, как Dragontail от Asashi Glass Co. Эта компания является главным конкурентом Corning и предлагает аналогичное решение для экранов. Эти две компании конкурируют уже много лет, но Corning, похоже, одерживает верх.

Возможно, это одна из причин, почему Motorola решила использовать технологию Corning для своих будущих телефонов. В пресс-релизе ясно говорится о технологиях, которые будут использоваться в устройствах, которые Motorola разрабатывает и представит в 2024 году.

"В компании Motorola мы стремимся предоставлять передовые технологии и обеспечивать их доступность для всех франчайзи. Сегодня, чтобы укрепить нашу приверженность долговечности, мы рады объявить, что весь портфель устройств Motorola 2024 будет оснащен стеклом Corning Gorilla Glass, начиная со второй половины этого года".

Ситуация не сильно повлияет на устройства Motorola высокого класса, поскольку в них уже используется стекло Corning Gorilla Glass. В основном изменения коснутся всех устройств Motorola среднего и низкого ценового диапазона - ключевой части бизнеса компании, которая теперь получит толчок к развитию благодаря новому решению.