Apple решила вывести на рынок складной iPhone в период с сентября по октябрь 2026 года

Хотя Apple немного запоздала с анонсом складного iPhone, на самом деле все указывает на то, что он наконец-то станет реальностью. Однако на это потребуется время, ведь одна из целей "яблочной" компании - сделать шарнир в центре устройства как можно более незаметным.

Как сообщает Alpha Economy на сайте Android Authority, Apple решила вывести на рынок складной iPhone в период с сентября по октябрь 2026 года, чтобы он стал частью линейки iPhone 18 и iPhone 18 Pro. Как раз в это время может быть запущен и Samsung Galaxy Z Fold 8.

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Ссылаясь на внутренние источники Apple, сайт утверждает, что значительное количество людей, занимающихся Apple Vision Pro, были переведены в команду, занимающуюся разработкой складного iPhone - устройства, которое планируется запустить вместе с iPhone 18 и iPhone 18 Pro. Более того, Apple намерена продать 50 млн единиц этого устройства.

Параллельно с этой информацией ходят слухи о том, что проект складного iPhone остановлен, поскольку, хотя Samsung уже поставила Apple первые панели, они не соответствуют стандартам качества компании. Apple очень серьезно относится к своим стандартам, и если что-то не соответствует им, они либо останавливают проект, либо не останавливаются до тех пор, пока он не станет соответствовать.

Станет ли складной iPhone реальностью?

И вот это уже большой вопрос. Ясно только, что в Купертино что-то назревает, потому что мы читаем много информации о предполагаемом складном iPhone. Сначала считалось, что первым складным устройством от бренда Apple будет не iPhone, но теперь, похоже, это может произойти, хотя пройдет еще немало времени, прежде чем мы его увидим.

Ясно и то, что у проекта еще есть время. Все указывает на то, что запуск состоится в 2026 году, каким бы ни было устройство. Так что все, что нам остается, - это ждать заявления от Apple.