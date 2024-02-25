Это игра, которая в какой-то момент появится в World 2024, позволит вам создать свой собственный "конечный" вариант Gundam

На этой неделе, в ходе презентации Nintendo Partners, компания Bandai Namco анонсировала Gundam Breaker 4 для Switch и других платформ.

Это игра, которая в какой-то момент появится в World 2024, позволит вам создать свой собственный "конечный" вариант Gundam, а затем использовать его в различных боевых миссиях, где вы побеждаете врагов, приобретаете их детали, а затем используете новые навыки для создания всевозможных модификаций.

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"Смешивайте и подбирайте детали из более чем 250 базовых наборов, чтобы персонализировать свой собственный Gundam с самым большим ассортиментом мобильных костюмов и деталей среди всех игр серии Breaker Gundam на сегодняшний день. Кроме того, вы сможете собирать, позировать и демонстрировать свои творения в режиме диорамы".

В преддверии выхода игры Bandai Namco также сообщила, что 15 марта и 17 марта в Японии будет проводиться закрытое сетевое тестирование для всех платформ. В ходе тестирования будет организовано "визуальное лобби" для 24 игроков, многопользовательский онлайн-режим для трех юнитов (включая три задания и три уровня сложности) и возможность настройки 20 различных юнитов.