При поддержке этих влиятельных спонсоров амбициозный проект стартапа призван расширить возможности ИИ и робототехники.

Nvidia, Джефф Безос и несколько ведущих технологических компаний инвестируют в Figure AI, стартап, создающий человекоподобных роботов. Компания привлекает финансирование в размере около 675 млн долл., что оценивается примерно в 2 млрд долл. до инвестиций, сообщает Bloomberg.

Figure AI заинтересовала технологическую индустрию: инвестиции от таких крупных игроков, как Microsoft, которая вложит 95 млн долл., и Nvidia, а также аффилированный с Amazon фонд, каждый из которых инвестирует по 50 млн долл. Безос инвестировал 100 млн долл. с помощью компании Explore Investments, LLC.

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При поддержке этих влиятельных спонсоров амбициозный проект стартапа призван расширить возможности ИИ и робототехники. Цель Figure AI - разместить своего робота Figure 01, работающего на основе искусственного интеллекта, на складах по всему миру. Figure 01 - это автономная машина, которая может обучаться и выполнять работу на складе.

Среди других заметных инвесторов раунда финансирования - венчурное подразделение Intel Corp., вложившее 25 млн долл., и LG Innotek, предоставившая 8,5 млн долл. Инвестиционная группа Samsung тоже участвует в раунде, выделив 5 млн долл. Участие этих компаний свидетельствует о широком интересе к потенциалу человекоподобных роботов, управляемых искусственным интеллектом.

Раунд финансирования также привлек значительный интерес со стороны венчурного капитала. Parkway Venture Capital инвестирует 100 млн долл., а Align Ventures предоставит 90 млн долл. Среди других спонсоров - ARK Venture Fund, Aliya Capital Partners, Tamarack, Boscolo Intervest Ltd. и BOLD Capital Partners, которые внесли различные суммы в общий объем финансирования.

OpenAI, производитель ChatGPT и один из первых сторонников Figure AI, инвестирует 5 млн долл.

Изначально компания стремилась получить 500 млн долл., но раунд финансирования превзошел ожидания, в том числе благодаря раннему участию Microsoft и OpenAI, которые помогли привлечь дополнительные инвестиции.

Сектор робототехники с искусственным интеллектом переживает всплеск активности: такие компании, как 1X Technologies, Sanctuary AI и Tesla, также работают над созданием человекоподобных роботов. Успешный раунд финансирования Figure AI подчеркивает растущий интерес и инвестиции в разработку роботов, способных справляться со сложными задачами и решать проблемы рабочей силы.