Появление Gemini на устройствах Android не обошлось без вопросов о том, что будет с Google Assistant.

Gemini заменяет Google Assistant. Это был лишь вопрос времени, когда изменения будут полностью реализованы. Появление Gemini на устройствах Android не обошлось без вопросов о том, что будет с Google Assistant. Сегодня было объявлено, что он исчезнет с телефонов, а его место займет Gemini.

Это изменение привело к тому, что многие пользователи столкнулись с Gemini, когда хотели использовать Google Assistant, что сделало все намного сложнее, чем должно быть на самом деле. Самым большим недостатком является то, что не все телефоны получают Gemini в качестве Google Assistant, поэтому это происходит совершенно неожиданно.

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Благодаря Android Authotiry, пользователь Reddit узнал об этой ситуации. Он рассказал, что если у вас не установлен Google Assistant, то при загрузке из Play Store по умолчанию устанавливается Gemini AI.

Изменение заключается не только в путанице между приложениями, но и в том, что при загрузке приложения Gemini в списке приложений появляются два ярлыка Gemini, что позволяет предположить, что один из них - это ассистент.

Кроме того, при открытии приложения, установленного при загрузке Google Assistant, Gemini открывается в версии ассистента, а в его настройках можно выбрать, что именно Google Assistant будет отображаться при обращении к этому приложению.

Это изменение было обнаружено на Samsung Galaxy S24+, когда пользователь увидел, что Google Assistant исчез, а на его месте появился Gemini. Более того, это произошло после обновления, пришедшего через Play Store.

Самое интересное, что до этого обновления пользователь не использовал и не устанавливал Gemini на свое мобильное устройство. Фактически, он пользовался только Google Assistant, и поэтому изменение вызвало тревогу при использовании мобильного устройства.

На данный момент компания Google не дала ответа на этот вопрос и, конечно же, не сообщила, когда в результате изменений Google Assistant исчезнет и будет заменен Gemini. Пока в Маунтин-Вью не назовут конкретную дату, подобные ситуации могут возникать и дальше без предупреждения.