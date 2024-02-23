Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила компанию в отслеживании и продаже данных пользователей

Avast, популярная компания, специализирующаяся на кибербезопасности и известная своими антивирусными программами, оштрафована за нарушение неприкосновенности частной жизни своих пользователей. Федеральная торговая комиссия США (FTC) обвинила компанию в отслеживании и продаже данных пользователей и наложила на нее внушительный штраф в размере 16,5 миллиона долларов.

Впервые об этом стало известно в среду, когда FTC подала жалобу на Avast. А в четверг агентство наложило штраф и запретило компании впредь продавать данные пользователей рекламодателям.

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Хотя точную дату назвать очень сложно, считается, что Avast начал собирать данные пользователей еще в 2014 году, и это продолжалось как минимум до 2020 года.

В основном слежка велась через антивирус и расширения для просмотра веб-страниц. С их помощью компания могла шпионить за очень личными данными своих пользователей, такими как:

финансовое положение

состояние здоровья

религиозные убеждения

предстоящие события в их жизни

личные желания

местоположение и многое другое.

Впоследствии полученные данные были проданы более чем 100 третьим лицам, включая рекламодателей, посредников, а также консалтинговые фирмы, которые использовали эту информацию, чтобы найти идеальный профиль пользователя и направить на него рекламу.

Говоря о компании Google, неудивительно обнаружить ее в списке обвиняемых, особенно когда антимонопольный иск Google по поводу ее рекламного бизнеса будет рассмотрен в сентябре.

Операции по сбору данных продолжались бы гораздо дольше, если бы не усилия PCMag и Motherboard - спасибо им! Эти две платформы провели совместное расследование и подготовили отчет против Avast в 2020 году.

Вскоре после этого компания закрыла свое отделение по сбору данных, известное как Jumpshot. Для справки: Jumpshot - это легальная организация, которая утверждала, что по состоянию на август 2018 года имела доступ к данным с миллионов устройств.

В свою защиту Avast заявила, что удалила информацию, которая может быть использована для идентификации пользователей. Но, как вы уже догадались, FTC заявила, что этого недостаточно. В конце концов, пользователь вряд ли может быть полностью уверен в своей конфиденциальности, когда вся информация о местоположении, типе используемого устройства, истории посещения сайтов и временных метках доступна посторонним лицам.

Запись посещений веб-сайтов может раскрыть все: от романтических интересов, финансовых проблем и непопулярных политических взглядов до попыток похудеть, отказов в работе и пристрастия к азартным играм. Лина Хан, председатель FTC

Ирония заключается в том, что люди используют такие приложения, как Avast, чтобы предотвратить слежку за собой. Avast нарушила обещание, данное пользователям, и сама занялась отслеживанием, нарушив самый важный пункт своего договора с пользователями - сохранение конфиденциальности.

FTC также осознала всю серьезность этого дела и обязала Avast проинформировать своих клиентов о том, что она продала их данные без их согласия и ведома. Компания также должна удалить все веб-данные, которые она собрала у своих пользователей, и навсегда прекратить продажу данных пользователей из всех продуктов Avast.

В официальном заявлении компания сообщила, что не согласна со всеми обвинениями, выдвинутыми FTC. Однако они очень хотят как можно скорее закрыть проблему и вернуться к добросовестному обслуживанию своих клиентов.